Wil je een elektrische auto met subsidie? Schiet op! Er is nog geld voor 750 auto's

Na vijf maanden komt het eind in zicht voor de aankoopsubsidie op nieuwe elektrische auto's. Van het totale budget van 71 miljoen euro is op het moment van schrijven nog slechts 2,5 miljoen euro over. Goed voor ongeveer 750 auto's.

Als je een nieuwe elektrische personenauto koopt of private leaset, krijg je 3350 euro subsidie. Dat geld kun je zelf aanvragen op rvo.nl. Je mag de subsidie al claimen als de auto nog niet geleverd is – slim om te doen nu de levertijden zo lang zijn. Kost jouw elektrische auto meer dan 45.000 euro? Helaas, dan komt-ie niet in aanmerking voor subsidie.

Hoeveel zit er nog in de subsidiepot Sepp?

Er zit nog 2,5 miljoen euro in de subsidiepot. Wat betekent dat al 96,5 procent vergeven is. Aangezien je 3350 euro subsidie krijgt voor een nieuwe EV, kunnen net geen 750 autokopers nog van dit financiële extraatje gebruikmaken.

Koop je een tweedehands elektrische auto, dan is er minder haast bij. Er zit evengoed nog maar 4,74 miljoen in de subsidiekas, maar de subsidie bedraagt ‘slechts’ 2000 euro. Er kunnen dus nog 2370 potentiële EV-rijders over de streep worden getrokken.

Geen subsidie = geen auto?

Nu de subsidiepot snel leeg raakt, is het slim om snel toe te slaan. Hoef je de elektrische auto niet als je geen subsidie krijgt, neem dan een ontbindende voorwaarde op in de koop- op private lease-overeenkomst.

