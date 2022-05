Nieuwe Honda ZR-V - Voor als een CR-V te groot is en een HR-V te klein

Honda maakt het wel een beetje verwarrend. Dit is de Amerikaanse Honda HR-V. Maar aangezien wij hier al een HR-V hebben, komt de compacte suv hier als Honda ZR-V op de markt. Een naam die ze in China al kennen ...

Grappig hoe dat werkt. Honda Nederland heeft een persbericht op zijn website geplaatst, waarin de komst van de ZR-V wordt aangekondigd. Heel kort, twee alinea's, geen foto's. En dat terwijl de auto al een tijdje bekend is. In China en de VS is het model reeds aangekondigd, mét afbeeldingen. Plak er dan op z'n minst een plaatje bij, Honda Nederland.

Nieuwe Honda ZR-V gaat ongeveer 40.000 euro kosten

Afijn, de auto zelf ... Die staat volgend jaar pas bij de Nederlandse dealers en komt het gaatje vullen dat tussen de Honda CR-V en HR-V ligt. Reken voor de vanafprijs van de Honda ZR-V dan ook op ongeveer 40.000 euro. De CR-V is 6000 euro duurder, de HR-V 6000 euro goedkoper.

Zelfde hybride-aandrijflijn als de Honda Civic e:HEV

De ZR-V staat op het platform van de Honda Civic en krijgt ook diens hybride-aandrijflijn. Technische specificaties houdt Honda nog onder de pet, maar we verwachten dat de suv - net als de aankomende Civic e:HEV - een 2,0-liter viercilinder krijgt, met 184 pk en 315 Nm.