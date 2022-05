Rijscholen maken er een potje van! CBR vindt slagingspercentage rijexamen veel te laag

Het aantal leerlingen dat slaagt voor het rijexamen is veel te laag, vindt het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Voor het praktijkexamen slaagt maar 58 procent van de leerlingen in één keer. Bij de theorietest ligt dat percentage nog veel lager, op 38 procent. Volgens de Federatie Autorijschool Management ligt het probleem bij de rijscholen.

"Je kunt in Nederland te makkelijk een rijschool beginnen", zegt voorzitter Roger Keijbeck van de Federatie Autorijschool Management tegen de Telegraaf. "Eigenlijk heb je alleen een rijinstructeursdiploma nodig en je kunt starten. Maar daarmee ben je natuurlijk nog geen ondernemer en bovendien onervaren, wat vaak ten koste gaat van de kwaliteit." Er zijn in Nederland 9120 rijscholen. Precies 166 daarvan zijn in het afgelopen jaar begonnen.



Kaf voor het grootste deel van het koren gescheiden

"Een aantal jaren terug is het kaf al voor een groot deel van het koren gescheiden, toen rijinstructeurs een Verklaring Omtrent Gedrag moesten overleggen", aldus Keijbeck. "Daarmee hebben we afscheid genomen van veel louche types. Maar stel dat je nu bij een grote rijschool ondermaats presteert en ontslagen wordt, dan kun je zo als zelfstandige eenpitter verder. Dat zou anders moeten."

CBR is met een online rijschoolzoeker gestart

Ook het CBR is bezorgd over de lage slagingspercentages. Daarom heeft de organisatie een paar jaar geleden al een rijschoolzoeker online gezet, waarmee je kunt zien welke rijscholen bij jou in de buurt de beste slagingspercentages hebben. Er staat bij op basis van hoeveel examens dat is, want een score van 100 procent bij slechts een handjevol examens is uiteraard niet representatief.

Consequenties voor rijscholen aan laag slagingspercentage

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil verder gaan en is met het CBR in gesprek om veranderingen voor te bereiden. Er zou bijvoorbeeld een mogelijkheid moeten komen om consequenties te verbinden aan lage slagingspercentages. Dat rijscholen op die manier bij de les worden gehouden of op de vingers worden getikt. De minister presenteert de plannen deze maand nog aan de Tweede Kamer.