Mercedes en rapper WILL.I.AM hebben een monster van Frankenstein gecreërd

Er was ooit een televisieprogramma op Discovery Channel waarin een 'tuner' uit Bangladesh de zaag in allerlei arme auto's zette. De man heet Leepu. En wonderlijk genoeg heeft hij niet deze bizarre Mercedes bij elkaar getimmerd en geschroefd. Dit ... ding is een officieel Mercedes-product, dat samen met de Amerikaanse rapper WILL.I.AM is ontwikkeld.

Mercedes noemt het gevaarte 'The Flip' of de 'WILL.I.AMG'. Het is een Mercedes-AMG GT 4-Door, maar dan met twee deuren en het front van een Mercedes G-Klasse. WILL.I.AM - bekend als rapper van The Black Eyed Peas - tekende het ontwerp. Hij liet zich daarbij inspireren door de G-Klasse en de SLS 'Gullwing'. West Coast Customs - ja, die van het MTV-programma Pimp My Ride - zorgde voor de verbouwing.



Mercedes-AMG GT 4-Door met twee deuren en G-Klasse-neus

Technische details zijn niet bekend over de auto. Waarschijnlijk is er onderhuids niks gebeurd en is alle aandacht naar de looks gegaan. West Coast Customs heeft van de vierdeurs AMG GT 4-Door een tweedeurs coupé gemaakt, met naar achteren opende deuren, zogenoemde 'suicide doors'. Op de G-Klasse-neus valt in de grille het Mercedes-logo op, dat in de vorm van een beer is gegoten. Het refereert aan de Bear Witness-kledinglijn van WILL.I.AM, waarvan de opbrengsten naar een goed doel gaan.

Rapper WILL.I.AM heeft sowieso bizarre smaak wat auto's betreft

De rapper heeft zich overigens vaker beziggehouden met auto's. Zo'n tien jaar geleden richtte hij het bedrijf IAMauto op, al lijkt dat niet meer te bestaan. De tuner baarde opzien met zijn eerste creatie: een op gruwelijke wijze 'verminkte' DeLorean DMC-12. WILL.I.AM heeft sowieso een bizarre smaak. Hij reed onder meer in een tot ruimteschip verbouwde Tesla Model S rond en heeft allerlei vreemde retrocreaties op basis van moderne auto's in zijn collectie.