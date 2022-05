Elektrische auto verzekeren - Waarom je meer verzekeringspremie betaalt voor een EV

Steeds meer particulieren kopen een volledig elektrische auto. Begrijpelijk, want tegenover de hogere aanschafprijs (waarop je subsidie kunt krijgen) staat dat je geen wegenbelasting hoeft te betalen, minder onderhoudskosten hebt en nooit meer peperdure benzine hoeft te tanken. Op één punt ben je jammer genoeg in het nadeel: een elektrische auto verzekeren is duurder dan een brandstofauto verzekeren. Waarom is dat?



In het afgelopen jaar is de 'betaalbare' elektrische auto eindelijk doorgebroken. Daarvoor was elektrisch rijden vooral het privilege van de zakelijke rijder, die al jaren profiteert van een lage bijtelling. Door de introductie van modellen als de Citroën e-C4, Cupra Born, Dacia Spring, Fiat 500e, Peugeot e-2008 en Volkswagen ID.3 kan ook de niet-zakelijke automobilist kennismaken met de voordelen van een EV. Want als je een volledig elektrische auto koopt (met 3350 euro subsidie), hoef je geen wegenbelasting te betalen, ben je minder kwijt aan onderhoud en laad je hem goedkoop op met stroom. Een elektrische auto verzekeren is alleen niet zo goedkoop.

Elektrische auto verzekeren - Je betaalt 20 euro per maand meer

Uit onderzoek van vergelijkingssite Pricewise blijkt dat premies voor elektrische auto's iets hoger zijn dan die voor vergelijkbare brandstofauto's. Bijvoorbeeld: iemand van 40 jaar, wonend in Amsterdam, met tien schadevrije jaren, zou voor een Volkswagen e-Golf op z'n laagst 62 euro per maand aan premie betalen (Allrisk, 10.001 - 12.000 km per jaar). Voor een ongeveer even hoog geprijsde Volkswagen Golf 1.5 TSI ligt dat bedrag op 56 euro per maand. Het verschil is groter bij de Peugeot 208 / e-208 (42 euro vs. 61 euro).



Hoger gewicht en hogere aanschafprijs elektrische auto

Dat komt onder meer omdat er met elektrische auto's twee keer zo vaak schade wordt gereden (één keer in de vier jaar) als met brandstofauto's (één keer in de acht jaar), aldus Pricewise. Verder is een elektrische auto zwaarder, duurder en kosten ook de onderdelen meer als ze vervangen moeten worden (vooral de batterij is kostbaar). Door de hogere premies loont het voor een particuliere EV-koper dus nóg meer om te gaan shoppen. Je autoverzekering vergelijken, kan erg positief uitpakken.