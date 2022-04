Wiesmann is eindelijk terug! Met - uiteraard - een volledig elektrische sportwagen

Kennen jullie Wiesmann nog? De kleine Duitse fabrikant bouwde vanaf begin jaren negentig spectaculaire retrosportwagens met BMW-techniek. Helaas ging het bedrijf in 2014 failliet, maar nu is het terug, uiteraard met een volledig elektrisch model. De Wiesmann Project Thunderball is 680 pk sterk en gaat in slechts 2,9 seconden van stilstand naar 100 km/h.