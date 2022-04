Column - Geef ons de lpg-auto terug! En snel een beetje ...

Om mij onduidelijke redenen is diesel nog sterker in prijs gestegen dan benzine en op 1 april werd de accijns op diesel desondanks met maar 11 cent per liter verlaagd, terwijl die op benzine met 17 cent daalde. Kortom, met 23.000 kilometer per jaar, een literprijs van zo’n 2 euro en 140 pietermannen wegenbelasting per maand, ben ik niet meer zo’n happy dieselaar. Vladimir, bedankt.

Terugverlangen naar een grote witte Volvo op lpg

Het doet me terugverlangen naar de grote witte Volvo op lpg die ik ooit had. Hij reed 1 op 8, maar dankzij een joekel van een gastank, had-ie een actieradius van ruim 500 kilometer. Hoeveel lpg er nog op voorraad was, werd keurig aangegeven door de originele brandstofmeter. Als de naald het rode blokje naderde, gooide ik de tank voor 15 euro weer vol.

Geen wonder, dat in een tijd dat zelfontbranders nog klonken zoals Rudolf Diesel het ooit bedoeld had, rookten als Johan Derksen en sprintten als Daley Blind, talloze veelrijders hun benzineauto van een gasinstallatie lieten voorzien. De prestaties op lpg waren misschien iets minder dan op benzine, maar je reed nog altijd een stuk vlotter en geruislozer rond dan met zo’n oude diesel.

Autogas raakte uit de gratie, alleen Dacia levert het nog

Totdat in de jaren negentig de krachtige, direct ingespoten diesels roet in het eten gooiden. Tezelfdertijd werden lpg-installaties duurder omdat ze moesten kunnen communiceren met de complexe motormanagementsystemen van moderne benzinemotoren. Zo raakte autogas uit de gratie, al deden Chevrolet, Citroën, Opel en – tot voor kort – Renault soms nog wel een dappere poging met lpg-installaties af fabriek.

Momenteel is Dacia de enige roepende in de woestijn. Onbegrijpelijk; tot nog maar heel kort geleden namen autofabrikanten massaal hun toevlucht tot dure, zware en complexe hybridesystemen, terwijl je door gebruikmaking van het afvalproduct lpg de CO2-uitstoot met 10 tot 15 procent kunt verlagen. Voor een fractie van de kosten, zodat een nieuwe, relatief milieuvriendelijke auto voor veel meer mensen bereikbaar wordt. Daar zou ik weleens de rekenkunsten van een expert op willen loslaten …

Hoe dan ook hebben diverse autofabrikanten nu alweer aangegeven dat ze van stekkerhybrides afstappen. Waarschijnlijk omdat de EU de verbruikscijfers op een veel realistischer manier wil gaan berekenen, zodat plug-ins de gemiddelde uitstootcijfers veel minder verlagen dan nu – in theorie – het geval is.

Lpg-inbouwstations hebben het drukker dan ooit

Dat lpg-inbouwstations het momenteel drukker hebben dan ooit, verbaast mij aan de ene kant niets. Aan de andere kant heeft het iets pervers dat je als consument achteraf en op eigen initiatief je auto moet laten ombouwen voor een brandstof die het best bij jouw gebruiksomstandigheden en budget past. Temeer omdat de auto met die brandstof milieuvriendelijker is dan in de originele toestand. En vervolgens moet je in de meeste gevallen ook meer wegenbelasting betalen. Ik zou zeggen, dames en heren autofabrikanten: geef ons de originele lpg-auto terug. En politiek Den Haag: trek het mrb-tarief voor lpg gelijk met dat voor benzine!