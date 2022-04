Top en flop: het goede en slechte nieuws van week 15

+ Top - Waarom jouw elektrische auto verder komt als je naar Beethoven luistert

Hoe haal je meer actieradius uit de batterij van jouw elektrische auto? Je kunt de airco uit zetten, achter een vrachtwagen blijven hangen, maar ook gewoon naar andere muziek luisteren. Want van Beethoven ga je superzuinig rijden, aldus onderzoekers.



+ Top - Lamborghini Huracán Tecnica - Een baby-Sián met Huracán STO-power

Dit is de nieuwe Lamborghini Huracán Tecnica. Hij oogt als een babyversie van de Lamborghini Sián en heeft precies evenveel vermogen als de extreme Huracán STO. 640 pk dus, uit een atmosferische en hemels klinkende V10.



+ Top - Nieuwe Maserati GranTurismo: hier rijden 1200 elektrische paardenkrachten

Over drie jaar is van alle Maserati-modellen een elektrische variant leverbaar. De eerste 'drietand' met een stekker is de nieuwe GranTurismo, die in 2023 wordt geïntroduceerd. Naar verluidt krijgt de elektrische sportwagen een vermogen van 1200 pk.



- Flop - Waarom de nieuwe Dacia Jogger slechts 1 Euro NCAP-ster krijgt

Dacia valt flink door de mand bij de Euro NCAP-botsproeven. Vorig jaar kreeg de elektrische Dacia Spring slechts één ster en nu wordt ook de nieuwe Dacia Jogger beoordeeld als onveilig. Waarom scoort de goedkope stationwagon zo slecht?



- Flop - Dit is de BMW i7: een elektrische BMW 7-serie met een hele grote smoel

Als je dacht dat BMW zijn grote smoelen-design langzaam zou afzwakken: think again. Want dit is de gloednieuwe BMW i7. En zoals je kunt zien, heeft de volledig elektrische BMW 7-serie zo mogelijk een nog imposantere muil dan zijn voorganger.



- Flop - Waarom je huilt als je Toyota Aygo X nieuwe banden nodig heeft

Als nieuwbakken eigenaar van zo’n blitse nieuwe Toyota Aygo X, schep je graag op over de stoere grote wielen onder je auto. Standaard staat de Aygo X op 17 inch stalen exemplaren, de duurdere versies hebben zelfs 18-inch lichtmetaal. Maar de vraag is hoe blij je nog bent als je nieuwe banden nodig hebt ...