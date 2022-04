Elektrische Smart #1 is niet wat het lijkt – 6 dingen die ons opvallen

1. De Smart #1 is groter dan je denkt

Op de foto’s is het moeilijk te zien, maar de Smart #1 is géén kleine auto. Met een lengte van 4,27 meter en een riante wielbasis van 2,75 meter, hebben we het over een auto van Volkswagen ID.3-formaat.

2. De Smart #1 is stiekem een hot hatch

Met achterwielaandrijving en een 272 pk en 343 Nm sterke elektromotor, heeft de Smart #1 de dynamische kwaliteiten van een hot hatch. Voor je beeldvorming: een Volkswagen Golf GTI levert 245 pk en 370 Nm.

3. De batterij van de Smart #1 is groot

Oude elektrische Smartjes hadden een batterij van 17 kWh. Het accupakket van de nieuwe Smart #1 is bijna vier keer zo groot: 66 kWh. Goed voor een opgegeven actieradius van 420 tot 440 kilometer.



Dat zou neerkomen op een stroomverbruik van 15 kWh/100 km. Laat het in de praktijk 17 tot 18 kWh zijn, en je komt ongeveer 375 kilometer ver op een acculading stroom.

4. De Smart One is een snellaadkoning

Snelladen doet de Smart met een piekvermogen van 200 kW. Dat is serieus snel in dit deel van de markt. De Volkswagen ID.3 en de Renault Megane E-Tech Electric kunnen er niet aan tippen.

Smart keek naar elektrische Renaults en dacht: zo’n boordlader van 22 kW moeten wij ook hebben. Het voordeel van zo’n krachtige boordlader, is dat auto het maximale laadvermogen uit elke gewone laadpaal trekt.

5. De Smart #1 is smart en handig

De Smart #1 heeft een frunk waarin je het laadsnoer kunt opbergen. De achterbank is verschuifbaar, zodat je kiest tussen been- en bagageruimte. De kofferbak is 411 liter op zijn grootst en 273 liter met blije passagiers op de achterbank.

6. De prijzen van Smart #1 gaan vast tegenvallen

De levering van de Smart #1 start in 2023 en we verwachten de prijzen over een paar maanden bekend worden gemaakt. Aangezien de Volkswagen ID.3 en de Renault Megane E-Tech zijn concurrenten zijn, houden we ons hart vast voor de basisprijs. Wij gaan uit van 39.995 euro of hoger.