Meer vermogen voor Cupra Born. Wordt de elektrische hatchback nu écht sportief?

Het leveringsprogramma van de Cupra Born en Volkswagen ID.3 ziet er anders uit. Van die laatste zijn ook versies beschikbaar met 45 kWh- en 77 kWh-batterij, terwijl de Born alleen als 58 kWh te bestellen is. Dat blijft voorlopig zo, al komt er nu een motorvariant bij. De Born met 204 pk krijgt gezelschap van eentje met 231 pk. Let op, dat is een piekvermogen en alleen beschikbaar in de Cupra-rijmodus, die met een knop op het stuur kan worden ingeschakeld. Doe je dat, dan kun je in 6,6 tellen van 0 naar 100 km/h sprinten (0,7 seconden sneller dan de 204 pk). Qua actieradius maakt het niks uit: zowel het 204 pk- als 231 pk-model komt maximaal 418 kilometer ver.

Later dit jaar Cupra Born met 77 kWh-batterij

Kies je voor de minst krachtige van de twee, dan krijg je een Cupra Born in het uitrustingsniveau Essential of Business. Ga je voor een Born Adrenaline, Performance of Copper Edition, dan geeft Cupra je altijd de krachtigere elektromotor. Later dit jaar komt de 231 pk leverende Born ook met 77 kWh-batterij op de markt, die het bereik waarschijnlijk zal oprekken naar zo'n 550 kilometer. Je kunt een Cupra Born met 204 pk bestellen vanaf 39.990 euro. Voor een exemplaar met meer vermogen ben je minstens 44.990 euro kwijt.

Cupra Born prijs