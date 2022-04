Bevestigd: Alfa Romeo Giulia krijgt elektrische opvolger. Giulietta komt niet meer terug

Niet een elektrische versie van de huidige Alfa Romeo Giulia, die al sinds 2016 op de markt is, maar van zijn opvolger. "We gaan de Giulia niet aan zijn lot overlaten", zei Alfa Romeo-baas Jean-Philippe Imparato tegen Automotive News Europe. "Er komt een volgende Giulia aan en die zal alleen als elektrische auto leverbaar zijn." Wanneer? Dat is niet bekend. Eerst krijg de bestaande Giulia nog een facelift, samen met de technisch verwante Alfa Romeo Stelvio.

Alfa Romeo Giulia krijgt opvolger, Alfa Romeo Giulietta niet

De Alfa Romeo Giulietta zullen we daarentegen nooit meer terugzien. De hatchback in de Golf-klasse werd tussen 2010 en 2020 gebouwd en was een verkoopsucces. Toch denkt Alfa Romeo niet aan een opvolger. "Voor het compacte segment hebben we de Tonale", zegt Imparato. "Dat model gaan we wereldwijd voeren. De Giulietta was alleen een Europees model en we willen dat Alfa een wereldmerk wordt."

Verkoopcijfers Alfa moeten over een jaar verdubbeld zijn

Alfa Romeo verkocht in 2021 slechts 56.000 exemplaren van de Giulia en de Stelvio. Het merk rekent erop dat de nieuwe Tonale de verkoopcijfers naar meer dan 100.000 in 2023 kan tillen. Voor de komende jaren staan meerdere nieuwe Alfa Romeo's op het programma: de elektrische opvolger van de Giulia en verschillende stekker-suv's. Er zou zelfs sprake zijn van een luxesedan in het segment van de Mercedes EQS, maar dat verhaal nemen we met een korreltje zout.