Peperdure Peel P50: dit mini-autootje kost duizend euro per centimeter

Onlangs bracht deze Peel P50 uit 1963 op een veiling van het Britse Car & Classics 111.000 Britse pond op. Oftewel ruim 132.000 euro. en dan te bedenken dat de Peel P50 maar 1,34 meter lang is, en slechts 99 centimeter breed. Omgerekend per strekkende meter is er 98.564 euro en 63 cent voor het ding neergeteld. Per centimeter is dat bijna 1000 euro!



Hoe 'groot' is de Peel P50?



In de hoogte meet de Peel P50 slechts 1,17 meter. Het ding wordt aangedreven door een 50cc-tweetaktmotor van een DKW-brommer. Die dappere knetteraar levert maar liefst 4,3 pk. Da's misschien niet veel, maar het karretje weegt dankzij zijn polyester carrosserie ook maar 59 kilo. De topsnelheid is dan ook sterk afhankelijk van de berijder. Onder ideale omstandigheden moet de Peel P50 een ongeveer 60 km/h kunnen halen. De snelweg is dus niet het typische domein van de gemotoriseerde pedaalemmer.

Niet de duurste Peel P50 ooit



Het in Londen geveilde exemplaar is trouwens niet de duurste Peel P50 ooit. Die kwam uit 1962 en werd in 2016 door Sotheby's afgehamerd op omgerekend 157.000 euro. Plaats van handeling was destijds dan ook het poenige Amelia Island in de Verenigde Staten.

De Peel werd tussen 1962 en 1965 geproduceerd door de Britse Peel Engineering Company. Het bedrijf wilde gewoon eens kijken hoe klein ze een auto konden maken en kwam op de Londense Cycle and Motorcycle Show met een conceptversie van de Peel P50 op de proppen. De reacties waren zo enthousiast, dat de fabrikant de peel in serie ging bouwen. Al bleef die serie beperkt tot een schamele 46 stuks



Hoeveel benzine verbruikt de Peel P50?



Met zijn vieze tweetaktmotortje is de Peel P50 inmiddels behoorlijk achterhaald, het brandstofverbruik van 1 op 42 mag er daarentegen nog steeds zijn. Maar voor wie 132.000 euro aan een auto spendeert, was dit vast niet het belangrijkste aankoopargument. Sowieso is de Peel P50 al een exclusief apparaat(je), en dit exemplaar heeft een wel heel wilde geschiedenis. Naar verluidt heeft-ie bij wijze van publiciteitsstunt ooit de top van de Blackpool Tower gehaald. Verder heeft deze P50 een aantal unieke kenmerken, waaronder een lager ingezette voorruit, zijmarkeringslichten van Lucas en een ivoorkleurig stuur. Ten slotte ontbreekt de later gebruikelijke rolbeugel achterin. Gezien het kantelgevaar van het smalle ding lijkt ons dat overigens niet per se een pluspunt.



De Peel P50 verwierf in 2008 wereldfaam dankzij een uitzending van het Britse Top Gear, waarin Jeremy Clarkson een blauwe P50 hardhandig aan de tand voelt.