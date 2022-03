Vanlife - De elektrische Volkswagen ID. Buzz is de hippiebus voor de 21ste eeuw

De Volkswagen ID. Buzz lijkt best veel op de nieuwe Transporter T7, maar is een stuk compacter en brengt de Volkswagen T1 in herinnering met subtiele designdetails. Kijk maar eens naar de tweekleurige carrosserie, de 'roosters' op de achterste raamstijl en de lijn die begint bij de koplampen en vervolgens onder het logo op de neus doorloopt.

Volkswagen ID. Buzz flink korter dan nieuwe Multivan

In vergelijking met de Volkswagen Multivan - de passagiersversie van de Transporter T7 - is de ID. Buzz ongeveer 26 centimeter korter (4,97 tegenover 4,71 meter). Binnenin heeft Volkswagen echter relatief veel ruimte weten te creëren door de wielbasis zo lang mogelijk te maken: 2,98 meter (slechts 13 centimeter korter dan de Multivan).

Elektromotor met 204 pk en aandrijving op de achterwielen

Dat kon Volkswagen doen doordat de elektrische aandrijflijn van de ID. Buzz weinig ruimte inneemt. Er zit een 204 pk leverende elektromotor bij de achteras, die zijn voeding krijgt van een batterij met een nettocapaciteit van 77 kWh. Over het bereik spreekt Volkswagen gek genoeg nog niet. Wel weten we dat de ID. Buzz met maximaal 170 kW kan snelladen.

Nu versie met vijf zitplaatsen, later ook zes en zeven zitplaatsen

Voorlopig komt de passagiersversie van de ID. Buzz alleen met vijf zitplaatsen op de markt, maar later introduceert Volkswagen ook varianten met zes en zeven zitplaatsen. De vijfzitter heeft een bagageruimte van 1121 liter, die kan worden vergroot door de achterbank neer te klappen. Dat is er 2205 liter beschikbaar.

Dashboard ID. Buzz lijkt als twee druppels water op dat van de ID.3

Het dashboard van de ID. Buzz lijkt als twee druppels water op dat van de Volkswagen ID.3 (en dat belooft weinig goeds voor de bediening ervan). Zoals dat gebruikelijk is tegenwoordig, past Volkswagen voor het grootste deel gerecyclede materialen toe in het interieur.

In mei komen de eerste exemplaren naar Nederland

De ID. Buzz komt na de zomervakantie in Nederland op de markt. In mei haalt de importeur al een aantal exemplaren naar hier om potentiële klanten kennis te laten maken met het volledig elektrische busje. Wat de Volkswagen ID. Buzz gaat kosten, is nog niet bekend.