Hoe werkt het? Simpel. De Nissan Qashqai E-Power heeft een batterij aan boord, een elektromotor én een 1,5-liter driecilinder met turbo en een variabele compressieverhouding (van 8:1 tot 14:1). Die laatste drijft nooit de wielen aan. Hij is er puur en alleen om elektriciteit op te wekken voor de elektromotor, die wél de wielen aandrijft. Afhankelijk van de situatie wordt de elektriciteit opgeslagen in de batterij, direct naar de elektromotor gestuurd of verdeelt over de batterij en de elektromotor.

Techniek Nissan Qashqai E-Power zagen we al in de Opel Ampera

Is het E-Power-concept van Nissan nieuw? Nee, de Fisker Karma (kennen jullie die nog?) en de eerste generatie Opel Ampera werkten ongeveer op dezelfde manier. En in Japan was de Nissan Note al eerder met dezelfde techniek beschikbaar. Volgens Nissan is het voordeel van de E-Power-aandrijflijn dat de benzinemotor de wielen niet hoeft aan te drijven en dus altijd binnen het ideale toerengebied kan blijven, met de beste compressieverhouding. Dat verhoogt zijn efficiëntie en verlaagt zijn uitstoot.

Direct vanaf stilstand het maximale koppel beschikbaar

Een ander voordeel is dat de elektromotor al vanaf stilstand zijn maximale koppel beschikbaar heeft. Als je accelereert voel je dus geen vertraging in het gaspedaal en ga je er meteen snel vandoor. De Nissan Qashqai E-Power is 188 pk sterk. Als je even veel van de elektromotor vraagt, bijvoorbeeld als je bij het stoplicht 'vol gas' geeft, dan krijgt hij elektriciteit van de batterij en benzinemotor samen. Zoals alle hybrides en elektrische auto's wint de Qashqai ook energie terug, zoals tijdens het remmen.



Linear Tune om te voorkomen dat de brandstofmotor 'raar' klinkt

Een mogelijk probleem van de E-Power-aandrijflijn is dat het motorgeluid niet in verhouding is met de acceleratie van de auto. Dat is bijvoorbeeld ook zo bij een brandstofauto met continu-variabele transmissie, waarbij het toerental constant op het ideale niveau wordt gehouden. Nissan heeft er iets voor bedacht: Linear Tune. Dat systeem verhoogt tijdens het accelereren geleidelijk het toerental van de benzinemotor, waardoor het voor inzittenden natuurlijker klinkt.



