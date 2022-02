Wil je de DS E-Tense Performance opladen tot 100 procent? Dan heb je niet eens tijd om te plassen

De DS E-Tense Performance kennen we al uit 2016, toen hij als studiemodel werd gepresenteerd. Hij is nu echter voorzien van een nieuwe aandrijflijn: met twee elektromotoren, een gecombineerd vermogen van 815 pk en 8000 Nm (!) koppel. Volgens DS gaat de slechts 1200 kilo wegende E-Tense Performance in 2,0 seconden naar 100 km/h. Met dank aan zijn vierwielaandrijving.

Formule E-coureurs gaan testen met de DS E-Tense Performance

En dat alles blijft niet bij theoretische waarden alleen. Vanaf deze maand gaan de Formule E-coureurs van DS - Jean-Éric Vergne en Antonio Felix da Costa - met de E-Tense Performance zowel de openbare weg als het circuit op. Al te vaak laden, hoeven de heren niet, want DS mikt op een stroomverbruik van minder dan 10 kWh/100 km.

Veel sneller laden dan de Audi E-Tron GT en Porsche Taycan

Mocht de batterij toch bijna leeg zijn, dan profiteert de E-Tense Performance van 900 Volt-techniek. Aan de juiste snellader kan hij met maximaal 350 kW opladen, wat hem al na 5 minuten weer een volle accu oplevert. Ter vergelijking: de Audi E-Tron GT en Porsche Taycan halen 270 kW en doen iets meer dan 22 minuten over het opladen van 5 tot 80 procent.

Techniek gaan we in de nabije toekomst zeker terugzien

Dat zegt ons dat de batterij van de DS E-Tense Performance niet heel groot is (DS vertelt daar niks over). Of althans, niet zo groot als die van de Audi en de Porsche (93,4 kWh). Het extreme studiemodel van DS is dan ook precies dat: een extreem studiemodel. Zijn innovatieve batterijtechniek gaan we zeker terugzien in de toekomst, maar voorlopig niet op betaalbare elektrische auto's, zoals de DS 3 Crossback E-Tense.