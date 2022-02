Elektrische auto kopen met subsidie? Sla de Kia Niro over en neem deze Batmobile

In de Dark Knight Trilogy - Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) en The Dark Knight Rises (2012) - rijdt Batman in een experimenteel militair voertuig, dat hij met een likje zwarte verf omtovert tot zijn Batmobile. Het gevaarte is duidelijk anders dan de Batmobiles in eerdere films, die vooral over de top en flamboyant waren, met veel gotische vleugels en vinnen.

Vietnamese kunstenaar maakte zijn eigen Batmobile

De 'Tumbler', zoals de Batmobile uit de Nolan-films bekendstaat, spreekt tot de verbeelding, onder meer doordat er op de set gebruik werd gemaakt van een volledig werkend exemplaar. De Vietnamese kunstenaar Nguyen Dan Chung raakte er in ieder geval door geïnspireerd om een eigen Batmobile te maken. Eerst een met een verbrandingsmotor en nu een elektrische.

Met 33-inch banden moet je geen lekke band krijgen

Je kunt hem kopen! Wat de machine moet kosten, staat er alleen niet bij. De Batmobile is gebaseerd op een stalen buizenframe en heeft carrosseriedelen van staal, koolstofvezel en andere composietmaterialen. Hij is 3,7 meter lang, 2,4 meter breed en 1,3 meter hoog. Aan de achterkant zijn 33-inch banden gemonteerd. Die aan de voorkant zijn 22 inch groot.

Ondanks zijn voorkomen weegt de Tumbler slechts 600 kilo

Kun je zien dat de Batmobile niet echt uit de film komt? Ja, maar slechts aan een aantal kleine punten. De wielen en banden zijn kleiner en er zijn enkele wijzigingen aangebracht aan de aerodynamica en de luchtinlaten. Het voertuig weegt slechts 600 kilo en haalt een topsnelheid van 105 km/h. Zijn actieradius is niet bekend, maar die zal vast niet indrukwekkend zijn.

Samen met je partner een eindje toeren in de Batmobile

De Batmobile biedt plaats aan twee personen, die zich via hydraulisch opende luiken naar binnen moeten wringen. Zoals je je kunt voorstellen zijn de dode hoeken gigantisch, dus zijn er vier camera's die de bestuurder een 360-graden-beeld geven van de omgeving.