Prijzen MG5 Electric hoger dan verwacht – Steekt MG subsidie soms in eigen zak?

Wij houden de MG5 Electric al een tijdje in de gaten, want wij zien wel iets in een volledig elektrische stationwagon. Dankzij de grote en praktisch kofferbak, zou dit wel eens de handigste EV van allemaal kunnen worden. Daar hoort een nuchter prijskaartje bij.

Waarom zijn we teleurgesteld in MG?

Omdat de Nederlandse prijzen van de MG5 Electric beginnen bij 33.985 euro, terwijl bij de onthulling was toegezegd dat “de prijzen beginnen onder de 30.000 euro”! Logischerwijs hadden wij ons verheugd op een basisprijs van 29.995 euro. Maar de definitieve prijs ligt dus 4 mille hoger.

Als een automerk zo’n streek flikt, verdenk je ze meteen van duistere praktijken. Denkt MG de 3350 euro aanschafsubsidie waarvoor de MG5 in aanmerking komt, ongezien in eigen zak te steken? Door de auto op voorhand duurder in de markt te zetten? We hebben vast te veel spionagefilms en thrillers gezien.

Prijzen en uitvoeringen MG5 Electric

Nu we het gemopper uit ons systeem hebben, is het tijd voor de prijzen en uitvoeringen:

Standard Range Comfort - 33.985 euro

Standard Range Luxury - 35.485 euro

Long Range Comfort - 36.985 euro

Long Range Luxury - 38.485 euro

Wil je elke vrijdagmiddag het laatste nieuws over (elektrische) auto's lezen?

Aanmelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Standard Range of Long Range

De Standard Range heeft een batterij van 50,3 kWh en een bereik van 320 kilometer. De Long Range komt niet eens zo gek veel verder: 400 kilometer. Het accupakket heeft een capaciteit van 61,1 kWh. Beide versies hebben een 3-fasen boordlader die opladen met 11 kW ondersteunt. Snelladen gaat met maximaal 87 kW.

MG gebruikt trouwens twee verschillende batterijtypen – waarbij elke chemische samenstelling zijn eigen voor- en nadelen heeft. Misschien moeten we daar nog eens in duiken.

Comfort of Luxury

De Comfort-uitvoering is de ronduit rijk uitgevoerde basisversie met 16-inch wielen, stoffen bekleding, airco, led-verlichting, stoelverwarming en een uitgebreid veiligheidssysteem met onder meer adaptieve cruise control. De Luxury is 1500 euro duurder en beschikt over 17-inch wielen, leren bekleding, climate control en een 360-gradencamera.

De MG5 Electric arriveert in maart bij de Nederlandse MG Brand Stores.