Werkte je nou maar bij Ferrari! Dan had je 12.000 euro bonus gekregen.

Afgelopen jaar heeft Ferrari een recordaantal auto's afgeleverd: 11.155 stuks. Dat is 22 procent meer dan in coronajaar 2020 en 10 procent meer dan in 2019. Vooral modellen met V8-motor - de Ferrari F8 Tributo, Roma en SF90 Stradale - zijn populair. De V12's deden het minder goed in 2021. Naar verwachting zullen de verkopen dit jaar alleen maar toenemen, onder meer door de nieuwe Purosangue, de eerste suv-achtige van Ferrari.

Enorme brutowinst voor Ferrari, dus flinke bonus voor medewerkers

Ferrari maakte vorige een brutowinst van 1,53 miljard euro. Dit jaar verwacht het Italiaanse merk tussen de 1,65 en 1,70 miljard euro binnen te harken. En dat is erg mooi voor de medewerkers van Ferrari. Over 2021 kregen ze allemaal een prestatiebonus van tot wel 12.000 euro uitgekeerd. Nondeju! Dat is wat meer dan 8 procent vakantietoeslag en een gratis abonnement op de sportschool.