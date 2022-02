Dat is nou jammer! DS Automobiles doet ook mee aan de dubieuze NFT-hype

Een NFT - of Non-Fungible Token - is weinig meer dan een link naar een digitaal object (een afbeelding bijvoorbeeld). Het is erg lastig om uit te leggen wat een NFT nou precies is, maar simpel gezegd is het een soort eigendomscertificaat. Het rare is echter: als je een NFT koopt, ben je alleen eigenaar van het certificaat, niet van het object waar het bij hoort. Dat jij de NFT in bezit hebt, wordt vastgelegd in een enorme openbare database, de blockchain. Iedereen kan de status van de NFT zien, maar niemand kan er iets aan veranderen.

NFT's niet gereguleerd en gevoelig voor fraude en oplichting

Het lastige is dat de markt voor NFT niet gereguleerd is en dat er dus veel oplichters actief zijn. Bovendien is de waarde van een NFT twijfelachtig. Koop je het 'eigendomscertificaat' van een digitaal plaatje, dan ben je dus niet echt de eigenaar en heb je ook de rechten erop niet. Jij hebt het linkje naar het origineel, maar iedereen mag en kan het gewoon reproduceren. Heb je er 8000 euro voor betaald? De vraag is of je dat geld ooit nog terugziet. Want het is maar afwachten of iemand jouw kunstmatig schaarse NFT wil hebben? En voor welk bedrag?

DS E-Tense Performance gaat echt de openbare weg op

Hoe dan ook, de DS E-Tense Performance ... Het studiemodel kennen we al uit 2016, maar heeft nu een andere aandrijflijn, met twee elektromotoren, een totaalvermogen van 816 pk en 8000 Nm koppel. Volgens DS zit er veel Formule E-techniek in de auto en zullen er daadwerkelijk tests mee worden gedaan. Vanaf deze maand gaan Formule E-coureurs Jean-Éric Vergne en Antonio Felix da Costa met de E-Tense Performance zowel de openbare weg als het circuit op. En dat zie je niet vaak gebeuren met een prototype als dit ...



Iemand heeft al 400 dollar geboden voor een DS E-Tense NFT

Het NFT-verhaal dan. Er komen honderd exemplaren beschikbaar van de DS E-Tense Performance 100 Series - 100% Electric en slechts twee stuks van de DS E-Tense Performance 100 Series - 0-100kph in 2 s. Ze worden in de komende weken hier geveild en kunnen worden gebruikt als raceauto's in een videogame. Op het moment van schrijven zijn de eerste twee veilingen begonnen. Voor de eerste 100 Series - 100% Electric, waarvan er honderd worden aangeboden, is al zo'n 400 dollar geboden. De veiling van de eerste 100 Series - 0-100kph in 2s duurt tot eind maart en staat nu op ruim 200 euro.