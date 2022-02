Je bent jong en je wilt een auto? Dan heb je pech, want de verzekering is onbetaalbaar

Gemiddeld betalen jonge automobilisten (tussen de 18 en 20 jaar) zo'n 2200 euro per jaar voor hun autoverzekering, onderzocht vergelijkingssite Geld.nl. Dat komt neer op een bedrag van precies 181,60 euro per maand. Voor een ouder iemand met een vaste en fatsoenlijke baan is dat misschien niet zoveel geld, maar voor een jongere die net van de middelbare school komt wel.

Verzekeringspremie voor jongeren bijna 2,5 keer zo hoog

Kortom, een eigen auto is voor veel jongeren geen optie. Het verschil in premie is namelijk enorm. De gemiddelde premie voor een auto ligt in Nederland op 82,27 euro per maand. Jonge bestuurders moeten met 181,60 euro per maand dus bijna 2,5 keer zoveel ophoesten. Automobilisten tussen 21 en 24 jaar betalen gemiddeld 119,94 euro.

Jonge bestuurders hebben minder ervaring en rijden vaker schade

De reden dat jongeren zoveel meer premie betalen voor hun auto is simpel. Ze hebben minder ervaring en rijden vaker schade. Ook hebben ze een grotere kans om betrokken te raken bij een ongeval. En dat risico wordt door de verzekeraars doorberekend in de premie.

Auto op naam van ouders zetten, brengt een risico met zich mee

Autorijden is peperduur en voor jongeren eigenlijk niet te betalen. Sommige kiezen ervoor om dan maar hun auto op de naam van hun ouders te verzekeren. Let op: als je ouders je dan niet als regelmatige bestuurder opgeven, pleeg je eigenlijk fraude en kan dat zowel jou als je ouders flinke problemen opleveren.