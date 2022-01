Elektrische auto thuis opladen? Zo kies je de beste laadpaal

Als je een elektrische auto koopt of leaset, hoef je nooit meer te tanken. Voortaan ga je opladen. Dat kan op een heleboel manieren en voor uiteenlopende bedragen. Thuis opladen is het voordeligst, bij een openbare (snel-)laadpaal betaal je meer. Het maakt voor jouw portemonnee weinig uit: elektriciteit is per kilometer bijna altijd goedkoper dan brandstof.

Eind december lag de gemiddelde landelijke adviesprijs voor benzine op 2,092 euro. En dat betekent dat een zuinige benzineauto met een verbruik van 1 op 17 je ongeveer 0,12 euro per kilometer kost. De brandstofkosten voor een moderne diesel, met een verbruik van 1 op 20, komen bij een adviesprijs van 1,72 euro uit op 0,08 euro per kilometer.

Hoeveel goedkoper een elektrische auto is, hangt af van de plek waar je oplaadt. Wil je het grootste voordeel, dan laad je thuis op. Dit om de simpele reden dat je de prijs per kWh direct aan de energieleverancier betaalt. Op het moment van schrijven ligt die rond de 0,24 euro per kWh, waardoor de kilometerprijs van een EV met een verbruik van 15 kWh/100 km 0,03 euro bedraagt.

Een eigen laadpaal biedt dus nogal wat voordelen. Zo laad je op wanneer je wilt en is het een stuk voordeliger dan laden bij een openbaar laadstation. Voor het laten plaatsen van een laadpaal thuis betaal je doorgaans tussen de 1200 en 2000 euro, afhankelijk van het type auto, jouw elektrische installatie thuis en de afstand die gegraven moet worden.



Wat is de ideale plek voor een laadstation?

Je kunt een laadstation aan de muur hangen of op een paal installeren, dat hangt van jouw voorkeur af. Het is dus handig om bij jezelf na te gaan: waar op de oprit zet ik de auto neer, aan welke kant zit de laadopening, en heb ik dan genoeg kabel om bij de laadpaal te komen? Let op: het is belangrijk dat de kabel tijdens het laden niet op openbaar terrein ligt, zoals op het trottoir. In de meeste gemeenten is dat laatste niet toegestaan.



Welke laadpaal moet ik kiezen?



Dat hangt van een aantal factoren af. Het is raadzaam om gebruik te maken van de online keuzehulp van 50five.com, maar houd sowieso rekening met het volgende. Hoeveel aansluitpunten moet de oplader hebben: één of twee? Wat is de maximale laadcapaciteit van jouw aansluiting? En van je auto? Wil je een gewone lader of een slimme variant? Die laatste is duurder, maar houdt rekening met het daltarief, is te combineren met zonnepanelen en verrekent de laadkosten automatisch met je werkgever, zonder dat je een declaratieformulier hoeft in te vullen.



Moet ik een 1-fase of 3-fase laadpaal hebben?



Een van de eerste dingen waar je op moet letten bij het kiezen van een laadpaal, is het type aansluiting: 1-fase of 3-fase. Die laatste is veruit de snelste en wordt door de meeste nieuwe elektrische auto’s ondersteund. Je meterkast moet er alleen wel geschikt voor zijn. Heb je een 1-fase aansluiting, zoals de meeste huizen hebben, dan kun je je meterkast laten ‘verzwaren’. De netbeheerder doet dat voor je. Het kost ongeveer 300 euro. Let wel, daarna gaan ook je jaarlijkse kosten omhoog.

Moet mijn meterkast worden aangepast voor de installatie?

In nieuwe huizen is de elektrische installatie (40 ampère) vaak al klaar voor de installatie van een laadpaal. Heb je een oudere woning, dan kan de standaardaansluiting in de meeste gemeenten kosteloos worden aangepast naar 1-fase 35 ampère. Het is aan te raden om in de meterkast een aparte groep aan te (laten) maken voor de laadpaal.

Neem een laadpaal met Dynamic Load Balancing



Het opladen van een elektrische auto zet druk op het stroomnetwerk in je huis. Simpel gezegd: als je de auto aan de stekker hebt, de wasmachine aan is en je de spelcomputer opstart, kunnen de stoppen eruit vliegen. Om dit te voorkomen, is het aan te raden om te kiezen voor een laadpaal met Dynamic Load Balancing. Die kijkt hoeveel elektriciteit er wordt gebruikt in huis en stemt daar zijn laadsnelheid op af. Heb je veel apparaten aan staan, dan laadt de paal gewoon even iets minder hard.

Weet je niet precies welk laadstation je nodig hebt? Dan kun je bij 50Five met een online keuzehulp aan de slag.