Het Zwitserse kanton Wallis heeft een onderzoek naar de milieuvoordelen van plug-in hybrides laten uitvoeren. Maar met die voordelen blijkt het niet zo goed te zitten. Testritten op een rollenbank tonen aan dat plug-in hybrides zo'n 230 procent meer benzine verbruiken dan door de fabrikanten wordt opgegeven. In plaats van 1,5 tot 2,0 liter per 100 kilometer, kwamen de onderzoekers tot 4,0 tot 7,0 liter per 100 kilometer.

Plug-in hybrides combineren slechtste eigenschap brandstofauto's en EV's

Je reinste zwendel, noemen ze plug-in hybrides. De auto's combineren de slechtste eigenschap van modellen met een verbrandingsmotor (de uitstoot) met die van EV's (het hoge gewicht). Plug-in hybrides hebben een grotere batterij dan gewone hybrides, waarmee ze een afstand elektrisch kunnen rijden, vaak tussen de 50 en 100 kilometer. Het meest efficiënt zijn ze als ze consequent aan de laadpaal worden gelegd om de batterij op niveau te houden.

Zelfs als je trouw je plug-in hybride oplaadt, kom je niet aan het WLTP-verbruik

Maar zelfs als je zo gedisciplineerd bent, komt een stekkerhybride bij lange na niet aan het opgegeven WLTP-verbruik, aldus de Zwitserse onderzoekers. Laat je de accu leeg en ga je toch op weg, dan moet de benzinemotor veel harder werken dan in een brandstofauto, vanwege het hoge gewicht dat hij moet meeslepen. En dat heeft zijn weerslag op de efficiëntie, die keihard keldert.

Zwitsers kanton Wallis heeft subsidies voor stekkerhybrides afgeschaft

Plug-in hybrides zijn alleen in de stad interessant, concluderen de analysten, omdat ze dan optimaal van de volledig elektrische modus gebruik kunnen maken. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek heeft het kanton Wallis besloten om de subsidies voor stekkerhybrides af te schaffen. In Nederland betalen plug-in-rijders slechts 50 procent van de wegenbelasting.

Het zijn neppe elektrische auto's, die gebouwd zijn voor laboratoriumtests

Het is niet de eerste keer dat een onderzoek negatief uitvalt voor plug-in hybrides. De Engelse organisatie Transport & Environment concludeerde dat het "neppe elektrische auto's" zijn, "gebouwd voor laboratoriumtests en belastingvoordelen, niet voor de praktijk." De conclusie luidde: "Zelfs in ideale omstandigheden, met een volle batterij, stoten de auto's veel meer uit dan in de advertentie staat. Alleen als je langzaam rijdt, blijven de CO2-emissies binnen de perken, anders niet."