Waarom deze vierentwintig jaar oude Nissan bijna 2 miljoen euro moet kosten

Een Nissan Skyline GT-R R33 is officieel goed voor 'slechts' 280 pk. Dat vermogen hadden de Japanse autofabrikanten met elkaar afgesproken om een pk-wedloop te voorkomen. De Nismo 400R is eind jaren negentig gebouwd door Nissan Motorsport als ode aan de Le Mans-racewagens uit die tijd. Hij heeft dezelfde twinturbo zes-in-lijn als de R33, maar dan vergroot van 2,6-liter naar 2,8-liter en met een hogere toerenlimiet van 9000 tpm. Het resultaat is een vermogen van 400 pk en bijna 470 Nm koppel.

Nismo 400R is dé ultieme Nissan Skyline GT-R R33

Nissan Motorsport heeft niet alleen aan de motor gesleuteld. De 400R heeft een aangepast uitlaatsysteem, een nieuwe koppeling, een 50 procent lichtere aandrijfas van koolstofvezel, een stijvere wielophanging met Bilstein-dempers, grotere remmen van Brembo, een grotere spoorbreedte en meer. Ook stuurt het 4WD-systeem van de Nismo meer aandrijfkrachten naar de achterwielen om de neiging tot onderstuur van de Skyline GT-R R33 te onderdrukken. De 400R is te herkennen aan een nóg wildere bodykit, met allerlei aerodynamische verfijningen.



Nummer veertig van veertig gebouwde exemplaren

Er zijn slechts veertig exemplaren van de Nismo 400R gemaakt, waarvan er naar verluidt nog zo'n twintig over zijn. De auto die nu te koop staat bij HJA Group in het Verenigd Koninkrijk is nummer veertig. Hij heeft slechts 61.000 kilometer gelopen en is voorzien van alle boekjes en documentatie. De vraagprijs is extreem: bijna 2 miljoen euro. Een 'gewone' Nissan Skyline GT-R in originele staat (vind er maar eens een) kost je tussen de 140.000 en 300.000 euro, afhankelijk van de generatie (R32, R33 of R34) en de uitvoering.