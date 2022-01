Porsche Taycan Sport Turismo vs. Cross Turismo: wat is het verschil eigenlijk?

De marketingafdeling van Porsche doet er natuurlijk alles aan om de twee als heel verschillend neer te zetten: de Taycan Sport Turismo is de sportieve stationwagon en de Taycan Cross Turismo de ruige offroader. Maar onderhuids zijn ze vrijwel gelijk. Het grootste verschil: de Cross Turismo is er alleen met 4WD, de Sport Turismo ook met achterwielaandrijving. Verder is die laatste niet aangekleed met 'ruige' exterieur details - zoals kunststof randen rondom de wielkasten en onderaan de koets - en beschikt hij over luchtvering die minder hoog kan worden afgesteld. Ter vergelijk: zie de Cross Turismo hieronder.

Porsche Taycan Sport Turismo met maximaal 500 kilometer bereik

Tijdens de persintroductie van de Porsche Taycan Sport Turismo konden wij alleen maar rijden met de GTS. Vanaf half maart zijn er ook vier andere versies te bestellen: de Taycan (408 pk), 4S (490 pk), Turbo (680 pk) en Turbo S (761 pk). Eigenlijk zijn het er zes, want de Taycan en 4S kun je ook krijgen met Performance Battery Plus, waarbij het vermogen flink omhoog gaat. Naar tot wel 476 pk in de Taycan - die als enige achterwielaandrijving heeft - en 571 pk in de 4S. Wil je de variant met de beste actieradius hebben, dan moet je de 4S hebben, die op een volle batterij net geen 500 kilometer ver komt.

Iederen Porsche Taycan is de onbetwiste kampioen snelladen

Iedere Taycan is voorzien van een supersnel laadsysteem, waarmee de elektrische Porsche de concurrentie aftroeft. Aan de juiste snellader haalt het model een laadsnelheid van 270 kW. Meer dan voldoende om de batterij in 22 minuten tot 80 procent op te laden. Iedere 5 minuten wordt er 100 kilometer actieradius bijgeladen. Erg fijn als je op de snelweg niet te lang wilt stoppen bij Fastned. Net zo fijn als de betere hoofdruimte in vergelijking met de gewone Taycan (plus 4,5 cm), de grotere bagageruimte (446 - 1212 liter) en het gave Sunshine Control-dak, dat in delen geblindeerd kan worden.



Porsche Taycan Sport Turismo prijzen