Vattenfall wrijft in zijn handjes: Volvo gaat volledig aan de stekker

Vanaf 2023 gaat Volvo dus volledig ‘Cord Only’. Dat betekent dat als je in 2023 een nieuwe XC40, S60 of V90 wil kopen, deze standaard is voorzien van een stekker. Dit kan zijn in de vorm van een plug-in hybrid, of als volledig elektrische auto, zoals de XC40 of de nieuwe C40.

Less is more



Deze keuze past binnen de nieuwe bedrijfsstrategie van de Zweden. Volvo wil vereenvoudigen: minder motoren, uitvoeringen en opties, meer gemak voor de klant. Men hoeft dus enkel nog te kiezen welke (deels) elektrische Volvo ze willen, en in welke uitvoering. Hierbij komen de Momentum, Inscription en R-Design uitvoeringen te vervallen. Daarvoor in de plaats komen nu de zogenaamde Essential, Core, Plus en Ultimate varianten. Deze uitvoeringen moeten volgens Volvo rijker zijn uitgerust, met kleinere optielijsten. Het schrappen van de benzinemotoren betekent ook het einde voor de V90 Cross Country.

Voor Nederland geen probleem

De Zweden verwachten niet dat wij Nederlanders veel moeite zullen hebben met de elektrificatie van het merk. De fabrikant meldt dat 93% van de Volvo’s XC60 en XC90 die recent een Nederlands kenteken kregen, al een plug-in hybride was.

Facelifts

Voor verstokte Volvo-rijders die persé bij laadpalen uit de buurt willen blijven is er goed nieuws. De V60 valt vooralsnog buiten de Cord Only-strategie, en blijft nog even leverbaar als mild-hybrid (dus zonder stekker). Volvo heeft het model voorzien van een minimalistische facelift, waarin onder andere de voor- en achterzijde licht zijn hertekend. Ook heeft het merk de standaarduitrusting verbeterd, met onder andere de toevoeging van een Android-infotainmentsysteem en een hele rits aan vernieuwde veiligheidssystemen. Deze vernieuwde Volvo is leverbaar vanaf 43.995 euro.



Ook de XC40 is licht geretoucheerd, met onder andere een aangescherpt front. Volgens de Zweden is de nieuwe neus geïnspireerd op de nieuwe C40 Recharge. Volvo meldt trots dat de nieuwe XC40 Recharge als puur elektrisch model een WLTP-bereik heeft van 425 km en 150 kW snellaadmogelijkheid. Met zijn prijs van 44.995 euro is deze Volvo slechts 500 euro duurder dan zijn plug-in broertje.