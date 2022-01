Vinfast VF8 en VF9: Als we niet naar Vietnam kunnen, dan komt Vietnam wel naar ons

Vanaf een schommeltje genieten van de zonsondergang op de prachtige witte Vietnamese stranden. Op de foto met die lieve local van dat kekke streetfood-tentje. En bij thuiskomst helemaal zen en als ‘nieuwe ik’ aan de slag gaan. Voor dat corona uitbrak vlogen er vliegtuigen vol Nederlandse backpackers af en aan naar Vietnam. Het is niet verrassend dat de Vietnamezen de Nederlanders missen. Dus komen ze maar naar Nederland, met twee elektrische suv’s van Vinfast.

Niet duur

Alles in Vietnam is goedkoop, en dat kan ook gezegd worden van de nieuwe Vinfast VF8 en VF9 (eerder aangeduid als e35 en e36). Wil je een Vietnamees alternatief voor de Audi Q5, dan heb je al vanaf 44.650 euro een VF8. Voor dit geld krijg je een forse elektrische suv met 408 pk/300 kW en 640 Nm koppel. Hiermee bereikt de VF8 in 5,5 seconden de 100km/h.

Vinfast geeft geen technische details over de aandrijving van de VF8. Enkel is bekend dat de auto een WLTP-bereik van 504 km heeft, en per 100 kilometer 17,1 kWh verbruikt. Hoe groot de batterij is, heeft Vinfast niet bekendgemaakt. Het bedrijf geeft wel aan te werken met batterijhuur. Nadere details over hoe dit in zijn werk gaat ontbreken echter.

Vinfast VF9: Een Vietnamese Q7?

Mag het een maatje groter, dan kan je er voor kiezen om 59.650 euro aan Vinfast te overhandigen. Voor dat geld krijg je het Vietnamese alternatief van de Audi Q7, in de vorm van de Vinfast VF9. Net als zijn kleine broertje beschikt de VF9 over een 408 pk/300 kW en 640 Nm leverende elektromotor, die de Vietnamese kolos in minder dan 6,5 seconden naar de 100 km/h stuwt. De auto moet een WLTP-bereik hebben van 550 km en 13,3 kWh per 100km verbruiken.

Uit de informatie valt op te maken dat de auto’s op gelijk niveau worden uitgerust. Vinfast spreekt over een onder andere een Virtual Assistant, slimme routeplanner, verkeersbordherkenning, cruisecontrol en een hele zweem aan rijassistenten.

Tot april te reserveren

Heb jij interesse in een Vinfast? Dan kun je tot 5 april een exemplaar reserveren. Wanneer je dan daadwerkelijk je backpack achterin de elektrische suv kunt gooien is onduidelijk. Vinfast geeft enkel aan dit jaar nog dealers in Europa te willen openen én de twee suv’s wereldwijd te leveren.