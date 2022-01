Citroën doet niet luchtig over gefacelifte C5 Aircross

Vanaf de eerste oogopslag zie je meteen dat de Citroën flink de bezem heeft gehaald door het design van de C5 Aircross. De neus is een stuk opgeruimder. De dubbele grille heeft plaatsgemaakt voor een robuuster ogende enkele variant. Ook de lichtunits van de dagrijverlichting zijn vanaf nu niet meer alleenstaand, maar hebben een thuis gevonden in de units waar ook de reguliere koplampen zijn ondergebracht. De dubbele chevrons hebben zich daarentegen juist losgeweekt van het design en prijken nu zelfstandig op de neus, los van de chroomstrip. Citroëns PR-afdeling benoemt trots hoe dit eenvoudige designtrucje het logo meer ademruimte geeft.

Minder ingrijpend

Minder vernieuwend zijn de zijkanten en bilpartij van de nieuwe Citroën C5 Aircross. We zien dat de achterlichtunits licht getoucheerd zijn, maar daarmee houden de veranderingen wel op. Ook met de persinformatie van Citroën bij de hand ontdekken we niet veel andere wijzigingen. De Fransen reppen al rap over hoe de contrasterende lakkleur bij de c-stijl ervoor zorgt dat het dak in de lucht lijkt te zweven. Niets adembenemends dus, dat had de pre-facelift Aircross ook al.

De C5 Aircross krijgt een nieuw interieur

De vernieuwingen zetten zich in het interieur mondjesmaat voort. Het nieuwe 10-inch touchscreen moet vanaf nu ‘boven het dashboard lijken te zweven’. Het scherm moet flinke stappen hebben gemaakt op het gebied van ergonomie, bijvoorbeeld door direct toegang tot zaken als climate control eenvoudiger.

Andere vernieuwingen aan het dashboard zijn de nieuwe ventilatieroosters onder het zwevende scherm, en het vernieuwde 12,3 inch digitale infoscherm achter het stuur. Dit scherm voorziet de bestuurder van alle nuttige informatie over de auto, de motoren en de te rijden route.

Vliegend tapijt



Volgens Citroën is de C5 Aircross de meest comfortabele auto in zijn klasse. Dit komt mede dankzij vernieuwde stoelen, en de zogenaamde Progressive Hydraulic Cushions, een moderne variant op de iconische hydraulische Citroën-vering. De auto moet alle hobbels en bobbels feilloos gladstrijken, en een waar ‘vliegend tapijt’ effect teweegbrengen.

Plug-in, benzine en diesel

De vernieuwde C5 Aircross komt opnieuw als plug-in hybride op de markt. De benzine- en elektromotor leveren een gezamenlijk vermogen van 225 pk en een maximaal koppel van 320 nm. Puur elektrisch rijden is mogelijk, met een actieradius van 55 km. Citroën benoemt ook dat er reguliere benzine- en dieselmotoren op de markt komen. Echter laten de Fransen nog weinig los over welke we bij de Nederlandse dealers kunnen verwachten.