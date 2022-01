Wil je een stationwagon van Mercedes? Koop er een voordat het niet meer kan!

Mercedes en de stationwagon horen bij elkaar. Dat is al decennia zo. Maar wat wij in Europa vergeten, is dat de Estate, Combi, Touring, Break, Avant, of hoe een stationwagon ook wordt genoemd, in de rest van de wereld nauwelijks een rol van betekenis speelt. In Azië domineren sedans en mpv's en in Noord-Amerika wil iedereen een suv of pick-up. Wagons worden er niet eens geleverd. Het is puur een Europese carrosserievorm.

De laatste stationwagon van Mercedes doet in 2030 het licht uit

Volgens de Duitse krant Automobilewoche wil Mercedes er dan ook mee stoppen. De CLA Shooting Brake verdwijnt in 2025 uit het leveringsprogramma en krijgt geen opvolger. In de jaren daarna verdwijnen de Estate-modellen van Mercedes een voor een, totdat de E-klasse Estate in 2030 het licht uitdoet. Klanten moeten maar aan de suv, is het idee, of anders aan de crossover. Het merk uit Stuttgart zou denken aan suv-achtige sedanmodellen met een grotere rijhoogte als alternatief voor de wagon.