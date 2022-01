Heeft de Toyota GR Yaris extra spierballen nodig? Nee, maar hij krijgt ze toch

De Toyota GR Yaris is echte een homologatiespecial. Hij is gebouwd om te mogen meedoen aan het World Rally Championship, ook al ging dat feestje helaas niet door. Toyota kreeg (en krijgt) met de supersportieve Yaris alle handen op elkaar. Het 261 pk sterke, vierwielaangedreven karretje is fantastisch. Hij heeft dan ook weinig met de gewone vijfdeurs Yaris te maken. Zijn onderstel is een mix van Yaris en Corolla, met daarbovenop een brede en lage driedeurs carrosserie. Wie snel genoeg in de handgeschakelde versnellingsbak roert, krijgt de GR Yaris in iets meer dan 5 seconden op 100 km/h. Op de autobahn is de Japanse koek pas bij 230 km/h op.

'Fully tuned' Toyota GR Yaris op Tokyo Auto Salon

Dus hoe kan Toyota dat pittige recept nóg heter maken? We krijgen het volgende week te zien. Dan onthult Toyota op de Tokyo Auto Salon een nóg extremere versie van de GR Yaris. "Fully tuned", noemt het merk de nieuwe variant. En dat kunnen we op deze vage teaserfoto zien. Op de motorkap prijkt een groot luchtrooster en achterop nemen we een van boven opgehangen achtervleugel waar. Zo eentje als de nieuwe Porsche 911 GT3 ook heeft, maar dan een paar maten groter. Wat de verdere wijzigingen zijn, houdt Toyota nog even onder de pet.

Toyota GR GT3 Concept met Le Mans-aandrijflijn

Interessant is ook dat de fabrikant volgende week een spectaculair studiemodel in de spotlight gaat zetten. Het heet Toyota GR GT3 Concept en is waarschijnlijk een voorbode van een nieuwe raceauto. Op de bijgaande teaserplaat kun je zien dat de auto duidelijk trekjes heeft van de Mercedes-AMG GT en de Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo, met een extreem lange motorkap en een kort kontje. Mogelijk wordt de aandrijving verzorgd door de 3,5-liter twinturbo V6 en elektromotoren van de Le Mans-winnende Toyota GR010 Hybrid (gecombineerd vermogen van bijna 950 pk).