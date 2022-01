IGN: 'Jullie vernielen het milieu door tweedehands auto's te kopen!'

In 2021 belandde het aantal verkochte nieuwe auto's in Nederland op een dieptepunt. En daarmee bedoelen we dat de verkopen sinds de jaren zestig niet meer zó slecht zijn geweest. Vorig jaar werden 322.842 nieuwe personenauto's geregistreerd (9,2 procent minder dan in 2020). Tegelijkertijd gingen er meer dan 2 miljoen occasions 'over de toonbank'. Een absoluut record!

In coronatijd is de behoefte aan individueel vervoer hoog

Begrijpelijk dat Nederlanders voor tweedehandjes kiezen. Nieuwe auto's zijn (té) duur en in coronatijd is er toch behoefte aan individueel vervoer. De ING maakt zich echter zorgen. De populariteit van occasions zorgt voor een veroudering van het wagenpark. "De gemiddelde leeftijd van auto's is in 2021 gestegen naar 11 jaar en één op de vier auto's is ouder dan 15 jaar", aldus Rico Luman van ING.

Rekeningrijden met hogere tarieven voor occasionrijders

"Oudere auto's maken meer kilometers dan voorheen", zegt hij, "en dat remt de verduurzaming." Een oplossing heeft Luman ook. "Rekeningrijden met differentiatie naar uitstoot kan in de toekomst zorgen voor opschoning van het wagenpark, maar dat is pas voorzien voor 2030." Met andere woorden: mensen die in een oudere (lees: vervuilende) auto rijden, moeten per kilometer meer belasting betalen.

Verkoop van nieuwe auto's trekt in 2022 weer aan

De ING verwacht echter dat de verkoop van nieuwe auto's dit jaar zal aantrekken, ook al blijven de gevolgen van het wereldwijde chiptekort nog een tijd voelbaar. Voor 2022 rekent het bedrijf op zo'n 370.000 verkochte auto's, een stijging van 22 procent in vergelijking met 2021. Elektrische auto's hebben nu een marktaandeel van zo'n 10 procent. Dat wordt aan het einde van dit jaar waarschijnlijk 15 procent.