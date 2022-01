Elektronicagigant Sony gaat auto's bouwen! Eerste prototypes rijden al rond

Sony heeft de auto's onthuld tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Het bedrijf is alleen niet scheutig met details. We weten van de Sony Vision-S 01 alleen dat hij twee elektromotoren heeft, met een gezamenlijk vermogen van 545 pk, waarmee hij in 4,8 seconden van stilstand naar 100 km/h gaat. De topsnelheid van de Tesla Model 3-achtige elektrosedan ligt op 240 km/h. Hoewel, qua afmetingen ligt de Vision-S 01 dichterbij de Model S, die eveneens bijna 5 meter lang is.

Sony Vision-S 02 is een elektrische zevenzits suv

De Vision-S 01 is een vijfzitter. In de suv-variant - de Vision-S 02 - is plaats voor zeven personen. Beide staan op een platform van Magna Steyr. Uiteraard staan de auto's van Sony bol van de technologie: met onder meer 5G-connectiviteit, Level 2+ autonoom rijden, de mogelijkheid om PlayStation-games te spelen, televisie te kijken en het infotainmentsysteem aan te sturen met stemcommando's of handgebaren.

Prototypes Vision-S 01 en 02 rijden al rond in Europa

Wanneer de Vision-S 01 en 02 op de markt komen, is niet bekend. Volgens Sony is het testprogramma voor beide al begonnen. Sinds december rijden er prototypes rond op Europese wegen. Het zal dus nog wel even duren voordat we kunnen kennismaken met de Vision-S 01 en 02. Een testprogramma voor een nieuwe duurt vele maanden en gaat de hele wereld over.