Toyota Hilux GR Sport: Als het aan Toyota ligt kan iedereen een Dakar-coureur zijn

De Toyota Hilux staat al sinds jaar en dag bekend om zijn onverwoestbare karakter. Mede hierdoor wist Nasser Al-Attiyah in 2019 met een Hilux de derde Dakar-overwinning voor Toyota in de wacht te slepen. Dit deed hij onder de vlag van Toyota Gazoo Racing. Dit inspireerde de Japanners om van de normale ‘straat’-Hilux een sportievere versie te maken.

Zoek de verschillen

Zet de Hilux GR Sport naast zijn niet Dakar-broertjes en doe een spelletje ‘zoek de verschillen’. Volgens Toyota zit het grootste verschil in de badge, prijkend op de lompe neuspartij. Bij normale Toyota’s Hilux zie je hier het welbekende logo. Op de GR Sport is deze vervangen door de naam Toyota, uitgespeld in klassieke opstelling. De grote grille rondom deze letters is nu voorzien van een speciaal G-vormig patroon, verwijzend naar Gazoo Racing. Het spelletje ‘zoek de verschillen’ houdt op als je de grotere mistlambehuizing en zwarte accenten her en der, hebt gespot.

Logootje hier, logootje daar

Binnen heeft Toyota meer moeite gestoken in het overbrengen van de Dakar-ervaring. Maar waar Al-Attiyah aan het eind van zijn tocht op de gekste plekken zand tegenkwam, daar vindt de Hilux-koper juist GR Sport-logo’s. Ze zitten overal: op de rugleuningen, de vloermatten, het infotainmentsysteem en zelfs de startknop. Maar Toyota heeft meer gedaan om het sportieve karakter van de Hilux te benadrukken dan enkel logootjes plakken. Sportstoelen voorzien van rode accenten, aluminium pedalen, een koolstofvezellook op het dashboard, overal word je er aan herinnerd in een sportieve pick-up te zitten.

Sportiever op weg

Dit komt ook in het rijgedrag van de Hilux terug. Pick-ups staan niet bekend om hun geweldige wegligging of stuurbewegingen. Maar als we Toyota moeten geloven is dit bij de Hilux GR Sport anders. Deze sportieve pick-up biedt meer reactievermogen, grip én comfort dan zijn bekende broertje, zowel offroad als op de openbare weg. Dit is te wijten aan een verbeterde ophanging met nieuwe voorveren en zogenaamde monotube schokdempers, goed voor een betere reactiesnelheid en warmteafvoer.





Niets van die Dakar-inspiratie lijkt echter zijn naar het motorblok te hebben gevonden. Net als zijn minder sportieve broertjes wordt ook de Toyota Hilux GR Sport aangedreven door een 2,8 liter turbomotor met 204 pk en een koppel van 500 Nm. Toyota rept geen woord over aanpassingen aan het dieselblok om de sportieve rally-aspiraties kracht bij te zetten. Het laad- en trekvermogen van de pick-up blijft eveneens ongewijzigd.

Wat kost een Hilux GR Sport?

Vanaf 45.995 euro kun jij een beetje Dakar op de oprit parkeren. Voor dat bedrag staat zo'n Hilux GR Sport wel op grijs kenteken. Uiteraard loopt deze prijs aardig op als je flink wat vinkjes zet op de optielijst. Zo kun je de Hilux bijvoorbeeld voorzien van LED-koplampen, Smart Entry, Dual Zone Climate Control, Downhill Assist Control, een automatisch sperdifferentieel en een Panoramic View Monitor en JBL-audio met 800 watt. De Toyota Hilux GR Sport is vanaf nu te bestellen.