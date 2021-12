Zonder Tweede Wereldoorlog en Europese sportwagens was er geen Corvette geweest

De Tweede Wereldoorlog speelde een rol bij de introductie van de Chevrolet Corvette. Amerikaanse militairen kwamen terug met Europese sportwagens, die alom bewonderd werden. Moederconcern General Motors zag vervolgens brood in een all-American sportwagen. Harley Earl is de grote man achter de Corvette, onder zijn leiding ontstonden de eerste generaties. De Jaguar XK 120 was zijn grote voorbeeld.

De ontwikkeling van de Corvette kreeg de interne benaming 'Project Opel'. Een prototype werd in 1952 aan het publiek tentoongesteld tijdens GM-roadshows door Amerika (Motorama). Het enthousiasme was zo groot dat de auto meteen in productie ging.

Een corvette (korvet in het Nederlands) is een klein oorlogsschip.

Aanvankelijk bestond het Corvette-logo uit de geblokte vlag en de Amerikaanse vlag. De geblokte vlag bleef gehandhaafd, maar het was illegaal om de Stars and Stripes te gebruiken voor commerciële doeleinden.

De Corvette uit 1953 had twee opties: een radio en verwarming. Je kon hem alleen in het wit bestellen, met een zwart canvas dak. Een opvallend designkenmerk was de panoramische voorruit.

De snelste Corvette aller tijden is nog altijd een prototype uit 1968 (!), dat in 2,8 seconden van 0 naar 100 km/h accelereerde.

Stingray betekent pijlstaartrog. De Corvette C2, C7 en C8 kregen deze bijnaam.

De alom bewonderde en inmiddels peperdure Corvette uit 1963 met 'split window' is maar een jaar in productie geweest.

Hoewel de Corvette C3 uit 1979 bekend stond als traag en zwaar, werden er nooit meer gebouwd in één jaar (53.800). In 2020 stond de teller op 20.368.



Er bestaat maar één Corvette uit 1983: vanwege emissie-eisen en design-onenigheden werden prototypes voor een nieuw model (de brochures waren al gedrukt) allemaal vernietigd - op eentje na.

Er is veel muziek geschreven over de Corvette, waarbij het nummer van Prince (Little Red Corvette) het bekendst is.

De Corvette C7 kon niet alleen hard vooruit, maar ook achteruit: 53 mph (85,3 km/h).