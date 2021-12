De Toyota Corolla Cross is bij voorbaat een verkooptopper

De Toyota Corolla heeft nooit het liefhebbershart sneller doen kloppen. Het uitstapje als Auris was verreweg de meest gedurfde zet van de c-segmenter. En kwam Toyota snel op terug. Corolla-kopers maakt het allemaal weinig uit. En geef ze eens ongelijk. Zij krijgen steevast een degelijke, praktische en comfortabele hatchback, stationwagon of sedan die langer meegaat dan zijzelf. Nu crossovers nog steeds als loeihete broodjes verkopen, is de komst van éénzelfde geen poespas-suv alles behalve een verrassing.

Toyota lijkt zich zelf ook te realiseren dat de Corolla geen wereldwijde verkooptopper is geworden dankzij een gedurfd design of gekke fratsen. De persinformatie van de Corolla Cross is in lijn met dit recept en benoemt al vroeg de grote hoeveelheid hoofd- en beenruimte. Zeker wanneer de Japanners beginnen over de extra gemakkelijke instap achter dankzij de grote portieropeningen, wordt duidelijk welke kopers Toyota wil aanspreken.

Hybride 2.0: Sterker maar lichter

Desondanks is er zeker spanning te vinden Corolla Cross. Toyota heeft veel tijd en energie gestopt in het door ontwikkelen van hun hybride systeem. De afgeworpen vruchten vinden hun weg naar de Corolla Cross. De 2.0 hybride-aandrijflijn waarmee de compacte suv standaard wordt uitgerust, is maar liefst 40% lichter dan zijn voorganger. Het vermogen neemt echter toe met een kleine 15 pk, tot een totaal van 197 paarden. Volgens Toyota voldoende om de Cross in 8,1 seconden op de 100 km/h te krijgen.

Het interieur is typisch Corolla

Van binnen is het Corolla wat de klok slaat. Toyota kleurt keurig binnen de lijntjes maar pakt geenszins uit. Het interieur is strak, netjes en functioneel vormgegeven. Grootste eye-catcher is het 12,3-inch digitale dashboard, volgens Toyota het grootste in zijn segment. Het eveneens riante 10,5-inch digitale infotainmentsysteem biedt toegang tot een uitgebreide scala aan handigheidjes als lokale parkeer- en verkeersinformatie of telefoonkoppeling.

Nieuwe airbag houdt je op je plek

Een enorme waslijst aan veiligheidsafkortingen moet op elektronische wijze de 4,46 meter langer en 1,83 meter brede Toyota in het gareel houden. Via over-the-air software-updates blijven deze systemen bij de tijd en veilig. Toyota benoemt als extra vernieuwing op veiligheidsgebied een speciale airbag in het midden, om te voorkomen dat inzittenden elkaar raken mocht de Corolla Cross een zijdelinkse klap krijgen.

De Corolla is een verkoopsucces

Sinds de introductie in 1966 heeft Toyota ruim 50 miljoen Corolla’s weggezet, in verschillende carrosserievormen. Een simpel rekensommetje laat zien dat de komst van de Cross in het najaar van 2022 garant staat voor vele extra miljoenen. Want Corolla + suv = succes gegarandeerd.