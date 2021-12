Polestar 2-rijders, hier staat jullie volgende auto: de Polestar 3

De Polestar 1 en Polestar 2 zijn gebaseerd op studiemodellen van Volvo: respectievelijk de Volvo Concept Coupé en de Volvo Concept 40.2. Dat betekent dat de designtaal van het moederbedrijf nog onmiskenbaar de overhand heeft. Beide auto's zien eruit als Volvo's zonder logo in de grille.

Polestar stapt af van Volvo-designtaal

Daar gaat vanaf volgend jaar verandering in komen. Polestar komt met een eigen ontwerpvocabulaire, waarvan we in de Precept een voorproefje hebben gezien. De T-vormige dagrijverlichting van de Polestar 1 en 2 blijft bestaan, maar dan uitgesplitst over twee losse lampunits. Een traditionele grille is er niet meer, alleen nog een smal vlak dat ernaar hint.

Polestar 3 wordt al in 2022 geïntroduceerd

Polestar introduceert vanaf nu ieder jaar een nieuw model: in 2022 is dat de 3, in 2023 de 4 en in 2024 de 5. Die laatste zagen we enige tijd geleden al en wordt een sportief ogende sedan met Tesla Model S / Porsche Taycan-trekjes. Van de 4 hebben we nog geen beeld gezien, maar dat zal een suv ónder de 3 worden (ja, de naamgeving van Polestar is verwarrend).

Elektrisch equivalent van de Volvo XC60

De Polestar 4 is het equivalent van de Volvo XC40, dus moeten we deze Polestar 3 vergelijken met de Volvo XC60. Het model staat op een volledig nieuw platform, wordt in de Verenigde Staten gebouwd en zou een van de milieuvriendelijkste auto's ooit moeten zijn. Op termijn is verregaand autonoom rijden mogelijk, aldus Polestar, met behulp van een LiDAR-sensor in het dak.