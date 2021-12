Nissan Ariya Single Seater concept brengt suv-techniek naar het circuit

Fabrikanten kunnen er geen genoeg van krijgen om hun raceambities in straatauto’s te verwerken. Met name de PR-mensen staan al in hun handen te wrijven als zelfs maar het ventieldopje van de voorbanden overeenkomt met dat van een snelheidsmonster uit de renstal. Vaak blijven zulke gevleugelde uitspraken beperkt tot lauwwarme vlees-noch-visracers die nergens écht in uitblinken. Nissan gooit het met zijn Ariya Single Seater Concept over een andere boeg en beweert de spanning van een straatauto naar het circuit te brengen.