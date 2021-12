De jungle in met een Maybach? Dat kan met deze Project Maybach in Camel Trophy-kleuren

De Project Maybach is een enorme GT met terreincapaciteiten. Met zijn lengte van 6 meter is hij zo'n 50 centimeter langer dan een Mercedes-Maybach S-klasse. Hij is ontworpen door Daimler-designdirecteur Gorden Wagener en modeontwerper Virgil Abloh, die afgelopen weekend op 41-jarige leeftijd is overleden aan kanker. De Project Maybach is volledig elektrisch. Op de ellenlange motorkap liggen zonnepanelen die de batterij helpen bijladen.

Met de Project Maybach kun je in alle rust en comfort de natuur in

De carrosseriekleur, de grote ballonbanden en het bagagerek op het dak doen denken aan de Camel Trophy, een offroad-event dat tussen 1980 en 2000 werd gehouden met Land Rovers en Range Rovers. Met de Project Maybach wilden Wagener en Abloh onderzoeken hoe je in alle rust, luxe en comfort de wilde natuur in kan. We hoeven er waarschijnlijk niet bij te zeggen dat deze giga-offroader nooit in productie gaat.