Top en flop: Het goede en slechte nieuws van week 47

+ Top - Wordt de nieuwe Kia Niro (2022) weer de bestverkochte auto van Nederland?

Dit is een ontzettend belangrijke auto! Niet alleen voor Kia, maar ook voor Nederland, dat in de afgelopen vijf jaar de Niro heeft omarmd. De eerste generatie voert hier al een tijdje de verkoopranglijst aan. Gaat zijn opvolger dat volgend jaar ook lukken? De nieuwe Kia Niro heeft in ieder geval zijn uiterlijk al mee.



+ Top - Dit is de elektrische Polestar 5! En hij heeft duidelijk wat Tesla-trekjes

Zie hier de eerste foto van de elektrische Polestar 5. Hij is de productieversie van de Polestar Precept en komt in 2024 op de markt. En qua design lijkt hij wat lichte Tesla-trekjes te hebben.



+ Top - De nieuwe, volledig elektrische Renault 4 ziet ze vliegen



Vandaag zou de nieuwe Renault 4 worden onthuld, zei Renault. En daarin hebben ze een soort van wel gelijk. Maar we zitten ons ook af te vragen: wat is deze elektrische Renault AIR4 in vredesnaam? Is het 1 april ofzo?



- Flop - Leaserijders zijn boos! Grijpen naast 12 procent bijtelling door chiptekort

Het is een traditie aan het worden: de jaarlijkse run op elektrische auto's in de laatste maanden van het jaar. Per 1 januari gaat de lage bijtelling omhoog naar 16 procent, dus proberen zakelijke rijders nu nog snel een stekkerauto met 12 procent bijtelling te krijgen. Door het chiptekort en de leveringsproblemen die daardoor zijn ontstaan, wordt dat echter buitengewoon moeilijk.



- Flop - Mercedes EQB prijs: voor hetzelfde bedrag kun je een Tesla Model Y krijgen



Recent kropen we achter het stuur van de elektrische Mercedes EQB. We waren te spreken over zijn comfort en zijn rust, maar constateerden dat hij qua actieradius en laadsnelheid achterblijft bij de concurrentie. En dus is zijn vanafprijs van 64.031 euro aan de forse kant. Een Tesla Model Y is er immers voor (iets) minder.



- Flop - Nieuwe Suzuki S-Cross had ook tien jaar geleden ontworpen kunnen zijn



Dit is de nieuwe Suzuki S-Cross! Dat je dat niet gelijk door hebt, begrijpen we meteen. Want het design van de compacte suv doet wat gedateerd aan. Alsof de auto tien jaar geleden is ontworpen en al die tijd op de plank heeft gelegen.