Dit is waarom de brandstofprijs binnenkort gaat zakken naar normaal niveau

De prijs van een vat Brent-olie zit iets boven de 80 dollar. En dat is niet eens een record. Tussen 2011 en 2014 kostte een vat meer dan 100 euro, maar de brandstofprijzen waren toen niet zo krankzinnig hoog als dat ze nu zijn. Mede daarom denken experts dat het binnenkort gedaan is met de torenhoge prijzen aan de pomp.

Na een periode van weinig vraag, schiet brandstofprijs de lucht in

Het AD haalt een Amerikaanse deskundige aan, die zegt: "Hoge olieprijzen zijn het geneesmiddel tegen hoge olieprijzen." Als er een periode is waarin weinig olie wordt gebruikt (zoals in 2020 tijdens het begin van de coronacrisis), dan heeft de oliemarkt de neiging om de lucht in te schieten als er ineens weer vraag is.

Aanbod olie is nu bijna weer genoeg om de vraag aan te kunnen

Nu de vraag naar olie al weer een tijd stabiel is, zal die overdreven prijsstijging stabiliseren en overgaan in een prijsdaling, aldus de expert: "Ze zouden ergens volgend jaar moeten terugkeren naar een normaal niveau." De International Energy Agency meldt dat het olieaanbod bijna op niveau is om de vraag aan te kunnen en dat het einde van de prijsstijgingen in zicht komt.