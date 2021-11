Nieuwe Suzuki S-Cross had ook tien jaar geleden ontworpen kunnen zijn

Maar goed, Suzuki moet het over het algemeen niet hebben van design. Al durven we de Ignis en met name de Jimny best aan te duiden als ontwerpklassiekers. De S-Cross oogt wat inwisselbaar, als een Japanse suv van tien jaar geleden, met een dertien-in-een-dozijn achterzijde en een neus die ook bij een ander merk zou passen (wij moeten aan Chevrolet denken, in dit geval).

Nieuwe Suzuki S-Cross zit tussen Vitara en Across in

De Suzuki S-Cross bezet een plekje in het leveringsprogramma tussen de Vitara en de Across in. Hij komt op de markt met een 1,4-liter turbomotor met 129 pk, die wordt bijgestaan door een 13,6 pk leverende elektromotor. De S-Cross is een mild hybrid. Hij slaat remenergie als elektriciteit op in een accu en gebruikt die om de brandstofmotor te helpen tijdens het accelereren. Standaard krijgt de Suzuki voorwielaandrijving en een handbak mee. Optioneel zijn 4WD en een automaat.

Standaard met adaptieve cruisecontrol en led-lichten

In de bagageruimte van de S-Cross kan maximaal 1230 liter aan spullen worden vervoerd (met de bank neergeklapt). Suzuki levert zijn nieuwste model als Comfort, Select en Style. Standaard krijg je adaptieve cruisecontrol, een infotainmentsysteem met 7-inch scherm, Apple CarPlay en Android Auto, led-verlichting en een hele reeks aan veiligheidssystemen.

Huidige S-Cross te koop vanaf 25.232 euro

De S-Cross staat vanaf 17 december bij de Nederlandse Suzuki-dealers. Wat hij gaat kosten, is nog niet bekend, maar het huidige model is te koop vanaf 25.232 euro. Dat is een paar honderd euro meer dan Suzuki voor de Vitara vraagt. De grote Across - in feite een Toyota RAV4 met hybrideaandrijving - kost een stuk meer: minstens 55.900 euro.