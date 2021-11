De nieuwe Ferrari Daytona SP3 is klaar om nooit gebruikt te worden

Oké, een beetje cynisch van ons, maar wel grotendeels waar. De Ferrari Daytona SP3 is tot fabelachtige prestaties in staat, maar zal vooral heen en weer worden gereden in afgesloten garages vol miljoenen kostende supersportwagens. Een gelimiteerde Ferrari is een uitstekend investeringsobject, weten verzamelaars. De Daytona SP3 kost 2 miljoen euro, exclusief belastingen, maar levert over een paar jaar op een veiling ongetwijfeld meer op.

Ferrari Daytona SP3 geïnspireerd op racewagens uit de sixties

Net als de Ferrari Monza SP1 / SP2 is de SP3 een product van Ferrari Special Projects, de afdeling die bij Ferrari verantwoordelijk is voor gelimiteerde series en unieke one-offs. Het model maakt onderdeel uit van de zogeheten Icona Series, met daarin moderne varianten van klassieke Ferrari. Zo is de Monza SP1 / SP2 geïnspireerd op de open raceauto's uit de jaren vijftig en hebben de ontwerpers van de SP3 goed gekeken naar de 330 P3 en P4 uit de sixties.

LaFerrari-techniek zonder hybridetechniek

Onderhuids is de SP3 gebaseerd op de LaFerrari. Opvallend is echter dat hij niet het hybridesysteem van die hypercar heeft. De 6,5-liter atmosferische V12 van de SP3 is krachtiger dan die in de LaFerrari - 840 pk en 697 Nm tegenover 800 pk en 700 Nm - en heeft hoger maximum toerental. Bij de Daytona SP3 grijpt de begrenzer pas in bij 9500 tpm. Bij de LaFerrari is dat 9000 tpm.

Heel specifiek: in 2,85 seconden naar 100 km/h

Dat de Daytona SP3 geen hybridesysteem heeft, zie je terug in het wagengewicht, dat ruim 100 kilo lager ligt (nu 1480 kilo). Volgens Ferrari kan de nieuwe limited edition in 2,85 seconden naar 100 km/h sprinten. Al na 7,4 seconden komt de 200 km/h op de teller voorbij. De topsnelheid van de SP3 ligt iets lager dan die van de LaFerrari: 340 km/h in plaats van 350 km/h.

Alle 599 exemplaren zijn al verkocht

Ferrari Special Projects bouwt niet meer dan 599 exemplaren van de SP3. Alle auto's zijn inmiddels vergeven, wat Ferrari dus 1,2 miljard euro oplevert. Het merk heeft de SP3 aangeboden aan alle Monza SP1- en Monza SP2-kopers en het merendeel daarvan heeft toegehapt. Want zo werkt het: je kunt niet zomaar een speciale Ferrari kopen, je moet gevraagd worden.