Nog nooit heeft een veganist een Rolls-Royce gekocht!

Volvo en dochteronderneming Polestar ontpoppen zich als de braafste jongetjes van de klas. De topsnelheid van hun auto's moet omlaag, want veiligheid. De diesel is bij beide merken verbannen, want milieu. En een dierenhuidje zul je ook niet meer terugvinden in de meeste Volvo's en alle Polestars.

Wat krijg je ervoor in de plaats? Nepleer - dat wat ons betreft eerder op vinyl lijkt dan op leer - en materiaal dat uit gerecyclede plastic flessen en visnetten bestaat. Allemaal veganistisch. Geen dier dat is overleden voor de bekledingsmaterialen in Volvo's en Polestars.

Rolls-Royce: 'Niemand heeft ons gevraagd om een veganistisch interieur'

Maar Rolls-Royce wil er nog niet aan. "Niemand heeft ons ooit gevraagd naar een veganistisch interieur", zegt topman Torsten Müller-Ötvös tegen Autocar. Met droge ogen beweert hij vervolgens dat duurzaamheid "erg belangrijk is" voor Rolls-Royce. Ook al levert zijn merk louter V12-motoren met het verbruik van kleine olietankers.

Hoe dan ook, een leerloos interieur wil Müller-Ötvös niet, want duurzaamheid moet "niet ten koste gaan van luxe". En toch noemt hij Rolls-Royce "een leider op het gebied van duurzame productie". Als iemand om een veganistisch interieur vraagt, is zijn firma er klaar voor, aldus Müller-Ötvös.