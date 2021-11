McLaren in de verkoop? Deze Duitse merken zouden interesse hebben

Even terug naar 2020, toen McLaren dubbel werd geraakt door de coronacrisis. De Britse sportwagenfabrikant stond op het puntje van omvallen, niet alleen omdat vorig jaar de autoverkopen een fikse opdonder kregen, maar ook omdat de Formule 1-inkomsten maandenlang uitbleven (door het later gestarte seizoen). McLaren heeft een kwart van zijn personeel ontslagen en heeft 2020 alleen overleeft door investeringen van nieuwe geldschieters.

McLaren-directeur Mike Flewitt is opgestapt

De financiële druk is er echter nog steeds. McLaren-directeur Mike Flewitt - die acht jaar geleden CEO werd - is vorige maand opgestapt. Het is niet helemaal duidelijk waarom, maar naar verluidt heeft zijn vertrek te maken met het tegenvallende succes van de McLaren GT en Elva. Ook de problemen met de ontwikkeling van de McLaren Artura zouden hem worden aangerekend. De introductie van de hybride 570S-opvolger is uitgesteld door technische en kwaliteitsproblemen.

Audi zou geïnteresseerd zijn in het Formule 1-team

Meerdere bronnen - waaronder Autocar, Automobilwoche en Reuters - melden nu dat McLaren gesprekken voert met andere fabrikanten over een overname. Audi zou geïnteresseerd zijn, ook al ontkent het merk dat ten stelligste. Het is bekend dat de Volkswagen Groep wil terugkeren in de Formule 1. En de makkelijkste manier is om een bestaand team over te nemen: in dit geval McLaren dus.

BMW aast naar verluidt op de sportwagentak

BMW daarentegen zou juist geïnteresseerd zijn in de sportwagenafdeling van McLaren. De Duitse fabrikant uit München - die eveneens ontkent dat er iets op handen is - bouwt zelf geen supersportwagens, dus zou McLaren een mooie aanvulling zijn op de portfolio. In het verleden werkten de partijen al samen aan de motor voor de legendarische McLaren F1, die in de basis uit de BMW 8-serie (E31) komt.