In het groen zou deze Ferrari BR20 perfect zijn geweest voor wijlen prins Bernhard

Wijlen prins Bernhard hield van Ferrari's. De laatste Italiaanse sportwagen die hij had was een donkergroene 456. Zijn bekendste staat in het Louwman Museum in Den Haag: een eveneens groene Ferrari 500 Superfast. Deze nieuwe en unieke Ferrari BR20 is geïnspireerd op het design van die 500 Superfast en heeft ook trekjes van de 410 Superamerica. De persoon die bij Ferrari Special Projects heeft aangeklopt voor deze one-off had dus duidelijk iets met de 2+2-coupés uit de jaren vijftig en zestig.

Ferrari BR20 gebaseerd op GTC4 Lusso

De Ferrari BR20 is gebaseerd op de GTC4 Lusso en wordt dus aangedreven door een 6,2-liter V12 met 690 pk en 697 Nm. Hij behoudt de vierwielaandrijving van de donorauto, maar niet zijn achterstoelen. De BR20 is bovendien langer dan de GTC4 Lusso, door de toevoeging van meer overhang aan de achterzijde. Volgens Ferrari is de auto gebouwd in opdracht van een hele trouwe klant, die erg betrokken was bij de ontwikkeling.

Lucratieve handel in one-offs voor Ferrari

Dit soort exclusieve one-offs zijn erg lucratief voor Ferrari. Het bedrijf noemt geen prijs voor de BR20, maar ga er gerust van uit dat iemand miljoenen heeft neergeteld voor de sportcoupé. Aston Martin, Mclaren en Lamborghini doen inmiddels iets soortgelijks met eigen gelimiteerde modellen. Bij Ferrari is de wachtlijst voor een auto uit het SP-programma naar verluidt meer dan vijf jaar.