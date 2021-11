Tekort aan winterbanden zorgt voor enorme vraagpiek op Marktplaats

Wil je je auto dit jaar voorzien van winterbanden, dan vis je mogelijk naast het net. In de afgelopen tien jaar is de voorraad in Nederland nog nooit zo laag geweest, zo blijkt uit onderzoek van een bandenportaal. De belangrijkste redenen zijn de sinds begin dit jaar omhoog geschoten containertarieven en de nieuwe winterbandenplicht in de Franse berggebieden.

Recordaantal zoekopdrachten op Marktplaats

De schaarste heeft ertoe geleid dat mensen massaal op Marktplaats naar winterbanden zijn gaan zoeken. Normaal gesproken gebeurt dat pas als er winterse buien zijn aangekondigd, zoals in februari dit jaar, maar nu was er in oktober al een enorme piek van 150.000 zoekopdrachten. Dat is drie keer zoveel als in dezelfde maand in 2020.



Het aanbod van winterbanden is juist gedaald

Het aanbod van winterbanden is op Marktplaats echter niet toegenomen. Er zijn in oktober zelfs 4000 advertenties minder geplaatst dan in dezelfde maand vorig jaar. Het lijkt er ook niet op dat mensen nu vaker zoeken naar gebruikte winterbanden. Het aantal zoekopdrachten daarnaar is gelijk gebleven ten opzichte van 2020.