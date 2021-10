Duitsers hebben de reputatie streng te zijn, maar op het gebied van verkeersboetes was het in Duitsland toch een beetje slappe hap. Tenminste, als je de boetebedragen vergelijkt met Nederland, waar met name snelheidsovertreders diep in de buidel moeten tasten als ze worden betrapt.

Vanaf 9 november 2021 gaat er in Duitsland echter een strengere wegenverkeerswind waaien. Onder bepaalde omstandigheden worden de boetes zelfs verdubbeld. Niettemin blijven ze een stuk lager dan in Nederland. Bekijk de onderstaande tabel maar eens.



Overtreding Binnen bebouwde kom Buiten bebouwde kom Nederland Duitsland Nederland Duitsland tot 5 km/h 35 30 35 / 31* 20 tot 10 km/h 74 30 € 69 / 65* 20 11 tot 15 km/h 139 50 133 / 123* 40 16 tot 20 km/h 197 70 188 / 177* 60 21 tot 25 km/h 267 115 252 / 235* 100 26 tot 30 km/h 346 180 329 / 302* 150 31 tot 40 km/h beschikking 260 beschikking** 200 41 tot 50 km/h beschikking** 400 beschikking** 320 51 tot 60 km/h beschikking**

560 beschikking** 480 61 tot 70 km/h beschikking** 700 beschikking** 600 meer dan 70 km/h beschikking** € 800 beschikking** € 700

* Op de snelweg; ** Op Nederlandse snelwegen geldt voor overtredingen van 31 t/m 35 km/h een boete van € 378; vanaf 50 km/h te hard en een 'heterdaadje', moet je In Nederland je rijbewijs inleveren, in Duitsland worden vanaf 31 km/h (binnen bebouwde kom) en 41 km/h (buiten bebouwde kom) te hard rijverboden van 1 tot 3 maanden opgelegd.



Maar: gedraag je niet als een recalcitrante Nederlander ...

Let op: in 30 km-zones en bij werkzaamheden gelden in zowel Nederland als Duitsland hogere boetebedragen. Verder moet je niet denken dat de Duitse verkeerspolitie even coulant is als de boetebedragen. Als Onkel Polizist je op een overtreding betrapt, zal hij je doorgaans zonder pardon op de bon slingeren, ook voor zaken waarbij je als Nederlander misschien niet stilstaat.

Rettungsgasse

Verwacht dus geen vriendelijke waarschuwing en een bemoedigend schouderklopje. Zo geldt de verplichting om bij files door ongevallen onverwijld uiterst links of rechts aan te houden om politie, ambulance en brandweer alle ruimte te geven. Er moet een zogeheten Rettungsgasse worden gemaakt. Blijf dus niet rijden waar je rijdt, onder het mom van: 'ach, ze hebben toch ruimte zat'. Behalve dat het asociaal is, kan het je een boete van 240 tot 320 euro opleveren. Ingezetenen van Duitsland krijgen tevens een rijverbod van een maand.

Parkeerboetes en milieustickers



Foutparkeerders zijn in Nederland algauw 100 euro kwijt. Bij onze oosterburen liggen de bedragen tussen de 10 en 100 euro. Valt op het eerste gezicht mee. Maar terwijl er in Nederland bijna niet gehandhaafd wordt op het parkeren vlak bij een onoverzichtelijke straathoek of te dicht op een kruising, kost het je in Duitsland algauw 35 euro.



Wat Nederlanders ook nog weleens vergeten, is het aanschaffen van een milieusticker voordat ze naar Duitsland gaan. De meeste grotere Duitse steden kennen milieuzones waar zo'n sticker verplicht is. Betreed je de zone zonder, of met de verkeerde milieusticker, dan kost je dat nu nog 80 euro. Een verhoging tot 100 euro staat op stapel.