Prijs Citroën C5 X - Voor de sedan-station-suv moet je 37 mille neertellen. Maar wie gaat dat doen?

Resultaten uit het verleden bieden soms wél een garantie voor de toekomst. En als we naar het gebrek aan succes van onder meer de Citroën C6 en Renault Vel Satis kijken, dan stemt ons dat niet vrolijk over de kansen van de Citroën C5 X. Hij is een vreemdsoortig gelijnde mix tussen een sedan, stationwagon en suv. 'De traditionele d-segment-sedan is ten dode opgeschreven', moet Citroën hebben gedacht, 'dus laten we het over de cross-overboeg gooien, want die zijn populair.' Dus staat de C5 X hoger op zijn wielen en is hij 'verstoerd' met een kunststof rand om de wielkasten.

Citroën C5 X met benzinemotor of als plug-in hybride

Onderhuids is de techniek vertrouwd. De C5 X deelt zijn platform met de DS 7 Crossback en Peugeot 508. Daarvan kennen we ook de beschikbare motoren: een 1.2 met 130 pk, een 1.6 met 180 pk en een plug-in hybride-aandrijflijn met 225 pk en 360 Nm. Alle motorvarianten zijn standaard uitgerust met een achttraps automaat. Pas begin 2022 komt de C5 X op de markt. Volgens Citroën is het voordeel van de bijzondere koetsvorm dat de inzittenden veel ruimte hebben. Op de achterbank zouden de passagiers liefst 7 centimeter meer beenruimte hebben dan in de vorige generatie Citroën C5.



Citroën C5 X prijzen