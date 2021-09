Carlos Ghosn werd in 2018 gearresteerd in Tokio. Hij wordt verdacht van financiële wanpraktijken in zijn tijd als topman van de Renault-Nissan-Alliantie en spendeerde een paar maanden in de cel. Daarna werd hij vrijgelaten, maar onder huisarrest geplaatst. In december 2019 wist Ghosn te ontsnappen uit Japan en reisde hij naar Libanon. De 65-jarige houdt vol onschuldig te zijn en denkt dat Nissan en de Japanse overheid onder een hoedje hebben gespeeld om hem in diskrediet te brengen.

Carlos Ghosn wilde Renault en Nissan laten fuseren

Het is bekend dat Ghosn plannen had om Renault en Nissan te laten fuseren. Iets dat in Japan niet goed viel. Volgens Ghosn is hij daarom uit de weg geruimd door de Nissan-top, in samenwerking met de Japanse justitie. Officieel wordt hij verdacht van allerlei financiële malversaties. Ghosn zou zijn inkomen niet juist hebben gerapporteerd, Nissan hebben laten opdraaien voor zijn eigen investeringsverliezen en misbruik hebben gemaakt van bedrijfsgeld.

Ghosn redde Nissan in 1999 van de ondergang

Ghosn was een grote held in Japan. Hij redde Nissan in 1999 van de ondergang door een alliantie te smeden met Renault. Er werden zelfs stripboeken over hem uitgegeven. "We waren een systeem aan het bouwen waarin het bedrijf onderdeel zou zijn van iets compleet nieuws met veel technische innovatie", vertelde Ghosn recent aan Fox Business. "Nu is Nissan terug bij hoe het was in 1999, als een saaie, middelmatige autofabrikant, die met moeite een plaats probeert te vinden in de auto-industrie."

Japan heeft veroordelingspercentage van 99 procent

In zijn boek Broken Alliances schrijft Ghosn dat hij is gearresteerd om een fusie tussen Renault en Nissan te voorkomen. Ook uit hij kritiek op het Japanse rechtssysteem, dat een veroordelingspercentage heeft van 99 procent. Volgens Ghosn is hij gevlucht omdat het voor hem duidelijk was dat hij nooit een eerlijk proces zou krijgen. Voor zijn arrestatie liep er intern bij Nissan al een onderzoek naar Ghosn. Alliantiepartner Renault is hier nooit van op de hoogte gesteld.

Ghosn ontsnapte in een instrumentenkoffer uit Japan

Ghosn zat tussen november 2018 en april 2019 in de Japanse cel. Daarna werd hij op borgtocht vrijgelaten en stond hij onder strikt huisarrest in Tokio. Eind december dook hij ineens op in de Libanese hoofdstad Beiroet. Met hulp van buiten is Ghosn zijn Japanse woning uitgelopen (er zijn beveiligingsbeelden waarop hij te zien is), waarna hij de trein naar het vliegveld van Osaka heeft genomen. Naar verluidt is hij verborgen in een instrumentenkoffer aan boord van een privéjet gesmokkeld.