TNO: 'Gesubsidieerde elektrische auto's verdwijnen massaal naar het buitenland'

Het Nederlandse wagenpark moet vergroenen, vindt de overheid, dus wordt het (private) leasen en kopen van elektrische auto's met financiële prikkels gestimuleerd. Maar die maatregelen helpen minder dan de bedoeling is, aldus onderzoeksinstituut TNO. Wat het eenzijdig stimuleren van de verkoop van nieuwe schone auto's vooral doet, is het verstoren van de markt voor gebruikte auto's.

Helft gesubsidieerde elektrische auto's naar buitenland

Na een korte gebruiksperiode (vaak de leaseperiode) verdwijnt tot wel de helft van de gesubsidieerde elektrische auto’s naar het buitenland, volgens TNO. Dit omdat ze te duur zijn voor de Nederlandse occasionkoper, die zijn jonge, goedkopere, maar minder schone tweedehandsauto liever uit het buitenland haalt. Ook worden oudere, meer vervuilende modellen vaak geïmporteerd als betaalbaar vervoermiddel, zo blijkt uit onderzoek.



Overheid moet auto's gaan belasten op basis van gewicht

TNO schrijft dat het belangrijk is om nieuw verkochte groene voertuigen in Nederland te houden, want zoals het nu gaat, lekken de beoogde milieueffecten van onze autobelastingen deels weg. Daarom komt het instituut met een aanbeveling. TNO vindt dat de overheid auto's moet gaan belasten op basis van gewicht, met als denkwijze dat zware auto's per definitie minder zuinig zijn. Er zou dan een correctie moeten komen voor elektrische auto's, die door hun zware accu's veel gewicht in de schaal leggen.