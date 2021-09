Waar zou de gefacelifte Mazda CX-5 zo boos over zijn?

Voor als je de vinger er niet goed op kunt leggen wat er veranderd is: kijk naar grille. Die heeft niet meer die scherpe uitstekertjes onder de koplampen en laat nu links en rechts meer ruimte open tussen de motorkap en het chroomelement aan de onderkant. Het luchtrooster lijkt er iets breder en lager door. Verder heeft Mazda de lichtsignatuur van de CX-5 aangepast. De achterlichten en de dagrijverlichting voor hebben nu L-vormige led-elementen. De beige CX-5 op de foto's is uitgevoerd in een nieuwe kleur: Zircon Zand.

Mazda CX-5 nu ook als 'avontuurlijke' Newground

De Mazda CX-5 is er nog steeds als basisuitvoering, Comfort, Sportive, Luxury en Signature, maar voortaan ook als Newground. Die uitvoering is iets meer offroady aangekleed, met een zilverkleurige skid plate in de voor- en achterbumper, zilverkleurige sierdelen op de portieren, zwarte buitenspiegels, groengele accenten in de grille (die in het interieur terugkomen) en 19-inch lichtmetalen wielen. Daarbij is de CX-5 voortaan uitgerust met een Mi-Drive-selector, waarmee je met één druk op de knop van rijmodus kunt wisselen. Alle uitvoeringen vanaf Luxury hebben een draadloze telefoonlader aan boord.

Ruim 70 liter meer bagageruimte door andere indeling

Interessant is dat Mazda de indeling van de bagageruimte zegt te hebben aangepast. Dat resulteert in een behoorlijke toename van de beschikbare liters: plus 73 liter naar 550 liter. Aanvullend heeft Mazda een nieuwe functie aan zijn veiligheidssystemen toegevoegd. Het zogeheten Cruising & Traffic Support (CTS) is standaard vanaf het Luxury-uitrustingsniveau en rijdt deels zelf in de file. De vernieuwde Mazda CX-5 staat vanaf eind 2021 bij de dealer voor een vanafprijs van 35.990 euro. En daarmee is hij 1000 euro minder duur geworden.